Полякова пояснила Меладзе, чим відрізняється Україна від Росії

Співачка зауважила, що в Україні ніхто не може заборонити правді звучати

«Королева ночі» Ольга Полякова у програмі «Світське життя» прокоментувала свій конфлікт із братами Меладзе. Так, раніше співачка розповіла про сексуальні домагання Костянтина Меладзе. У відповідь його брат Валерій назвав Полякову «фріком, а не виконавицею», а її історію – вигадкою.

Ольга за словом у кишеню не полізла та звинуватила Валерія Меладзе у тому, що він не знайшов у собі ні благородства, ні мужності прокоментувати події останніх років в Україні. Хоча наша держава йому не чужа – він багато років тут жив і навчався, а також не проти давати в Україні концерти і заробляти гроші.

– Цим своїм меседжем я хотіла сказати лише одне – ніколи не мовчіть, якщо вас ображають. Чому я повинна не звертати увагу, коли людина захотіла мене знецінити, захотіла сказати: «та вона фрік, щось там бреше. Це правда, і я маю право цю правду озвучити», – заявила Ольга Полякова.

Співачка також зауважила – добре, що в Україні можна вільно висловлюватися, і ні Меладзе, ні навіть президент не можуть заборонити правді звучати.

– Це дуже круто, що в нашій країні правда може звучати, люди можуть захищати свої права, і не боятися, що їхню фірму закриє податкова чи поліція, – зауважила Полякова.

Виконавиця заявила, що ані брати Меладзе, ані їхні представники не зв’язувалися з нею, щоб попросити не поширювати неправду про домагання.

– Якби це була неправда, вони б мені зателефонували. Прикро, що у всьому світі підтримують жертву, а у нашій країні і на пострадянському просторі жертва завжди винна сама, і це треба викорінювати, – підсумувала Ольга Полякова.

Раніше повідомлялося, що у квартирі співачки Ольги Полякової на вулиці Інститутській у центрі Києва обвалилась підвісна стеля.