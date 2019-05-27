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    Суспільство

    Італію хочуть оштрафувати на 3,5 млрд євро за те, що її уряд не зменшив держборг

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    Рішення про застосування санкції проти Італії можуть ухвалити у червні або липні - Італію хочуть оштрафувати на 3,5 млрд євро за те, що її уряд не зменшив держборг
    Рішення про застосування санкції проти Італії можуть ухвалити у червні або липні

    Штраф мають схвалити міністри фінансів країн-членів ЄС

    Єврокомісія планує накласти штраф на Італію у розмірі 0,2% від ВВП країни (3,5 мільярда євро) за недостатні зусилля для скорочення розміру дефіциту державного бюджету та державного боргу.

    Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на власні джерела.

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    Штраф мають схвалити міністри фінансів країн-членів ЄС.

    Підставою для накладання цього штрафу стане порушення Італією вимог ЄС щодо державного боргу та розміру дефіциту державного бюджету.

    Так, державний борг не має перевищувати 60% від ВВП країни, а дефіцит бюджету — 3%. Розмір державного боргу Італії складає 132% від ВВП країни.

    Рішення про застосування санкції проти Італії можуть ухвалити у червні або липні. Після цього Італії нададуть час для того, аби врегулювати свої фінанси. Якщо державний борг країни не зменшиться, то вони муситиме заплатити 3,5 мільярда євро.

    Нагадаємо, 4 березня 2018 року на парламентських виборах в Італії перемогла популістська партія «Рух 5 зірок».

    Партія намагалася об'єднатися в коаліцію з правоцентристською партією «Вперед, Італіє!». Але 20 квітня її очільник та екс-прем'єр Сільвіо Берлусконі відкинув коаліційну угоду.

    25 квітня 2018 року лідер «Руху 5 зірок»  Луїджі Ді Майо заявив, що готовий до коаліційних переговорів з лівоцентристами з Демократичної партії Італії. У Демпартії заявили, що готові розпочати переговори, якщо п'ятизіркові відмовляться від перемовин з правоцентристами

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