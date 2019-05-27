Італію хочуть оштрафувати на 3,5 млрд євро за те, що її уряд не зменшив держборг



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Рішення про застосування санкції проти Італії можуть ухвалити у червні або липні

Штраф мають схвалити міністри фінансів країн-членів ЄС

Єврокомісія планує накласти штраф на Італію у розмірі 0,2% від ВВП країни (3,5 мільярда євро) за недостатні зусилля для скорочення розміру дефіциту державного бюджету та державного боргу.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на власні джерела.

Штраф мають схвалити міністри фінансів країн-членів ЄС.

Підставою для накладання цього штрафу стане порушення Італією вимог ЄС щодо державного боргу та розміру дефіциту державного бюджету.

Так, державний борг не має перевищувати 60% від ВВП країни, а дефіцит бюджету — 3%. Розмір державного боргу Італії складає 132% від ВВП країни.

Рішення про застосування санкції проти Італії можуть ухвалити у червні або липні. Після цього Італії нададуть час для того, аби врегулювати свої фінанси. Якщо державний борг країни не зменшиться, то вони муситиме заплатити 3,5 мільярда євро.

Нагадаємо, 4 березня 2018 року на парламентських виборах в Італії перемогла популістська партія «Рух 5 зірок».

Партія намагалася об'єднатися в коаліцію з правоцентристською партією «Вперед, Італіє!». Але 20 квітня її очільник та екс-прем'єр Сільвіо Берлусконі відкинув коаліційну угоду.

25 квітня 2018 року лідер «Руху 5 зірок» Луїджі Ді Майо заявив, що готовий до коаліційних переговорів з лівоцентристами з Демократичної партії Італії. У Демпартії заявили, що готові розпочати переговори, якщо п'ятизіркові відмовляться від перемовин з правоцентристами