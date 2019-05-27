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    В Італії на виборах до Європарламенту перемагає партія Сальвіні

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    Міністр внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні - В Італії на виборах до Європарламенту перемагає партія Сальвіні
    Міністр внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні
    Фото: Reuters

    «Ліга півночі» здобуває від 27 до 31% підтримки

    В Італії на виборах до Європарламенту перемагає правопопулістська «Ліга півночі» міністра внутрішніх справ Маттео Сальвіні.

    Про це повідомляє DW.

    Згідно з оприлюдненими даними екзит-полів, ця політична сила здобуває від 27 до 31% підтримки. Зазначається, що нинішній результат — найкращий для цієї політичної сили за всю її історію.

    Натомість коаліційний партнер Ліги «Рух п'яти зірок» здобуває від 18,5 до 22,5 відсотка підтримки.

    одночас соціал-демократи набирають від 21 до 25 відостків.

    Раніше повідомлялося, що Блок Християнсько-демократичного союзу (ХДС) і Християнсько-соціального союзу (ХСС) канцлера ФРН Ангели Меркель перемагає на виборах до Європарламенту у Німеччині, але з рекордно низьким результатом.

    Згідно з оприлюдненими екзит-полами, на голосуванні до Європейського парламенту лідирує консервативна Австрійська народна партія (АНП) канцлера Себастьяна Курца.

    За даними екзит-полів, на виборах до Європейського парламенту в Угорщині перемагає керівна націоналістична партія Фідес з результатом 56%.

    Згідно з даними опитування проурядового центру Nezopont, партія прем’єр-міністра Віктора Орбана впевнено випередила Угорську соціалістичну партію і Демократичну коаліцію, які набрали по 10% голосів кожна.

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