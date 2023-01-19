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Я поставлю його на ноги – це моя мрія: приголомшлива історія батька та сина-військового

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Я поставлю його на ноги – це моя мрія: приголомшлива історія батька та сина-військового
Батько ні на хвилину не відходить від свого пораненого сина
фото: Associated Press

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У відділенні чернігівського госпіталю для поранених бійців батько годинами розмовляє з пораненим сином. 64-річний Сергій Шумей вже 5 місяців знаходиться в шпиталі поряд із ним. Провідне світове медіа Associated Press розповіло історію травмованого воїна з Шостки, який після важких операцій у Чернігові знову вчиться фактично наново жити.

Віталій, 34-річний командир зенітно-ракетного комплексу дальньої дії, був поранений на Донбасі. Він ніколи не лаяв сина за те, що той вирішив піти воювати. Навіть зараз, незважаючи на пошкодження мозку сина розривом артилерійського снаряда, Сергій відчуває гордість, а не жалість.

«Останні 5 місяців я постійно був з ним, поруч, поруч, поруч», – каже Сергій, сам колишній військовий у відставці. «Я нікуди не виходжу. … за винятком як покурити».

Віталій служив на Донеччині
Віталій служив на Донеччині
фото з відкритих джерел

Чоловік був поранений наприкінці серпня на ділянці фронту на Донбасі, в Авдіївці, приблизно за 70 кілометрів на південь від Бахмута. Снаряд, який влучив у його бліндаж, спрацював з іншими вибухівками. Через вибух у Віталія сильно травмовано череп. Його травми були настільки серйозними, що лікарі сумнівалися, чи він знову прийде до тями.

Віталій Шумей із Чернігівщини
Віталій Шумей із Чернігівщини
фото з відкритих джерел

Але нині Віталій, здається, інколи усвідомлює, де він знаходиться. Він кліпає очима і може ковтати. Та значною мірою чоловік нерухомий. Проте його тато Сергій відмовляється здаватися. «Ми бачимо певний прогрес, стаємо на ноги. Це моя думка», – каже він.

Батько годинами проводить біля ліжка Віталія, ділиться новинами з полів битв, декламує тексти з книжок і зачитує повідомлення підтримки. Їх надсилають вдячні українці, які пишуть Віталію: «Тримайся за життя! Ти нам дуже потрібен!», «Ти сильний! Ти впораєшся!».

Сергій каже, що по щоках Віталія котяться сльози, коли він читає слова вдячності та підтримки від небайдужих українців. Інші ознаки покращення з’явилися наприкінці грудня, коли Віталій почав ворушити пальцями на ногах, розповідає Сергій. 

А нещодавно, каже Сергій, стався ще один прорив: Віталій став відповідати.

Я почав його запитувати: «Ти знаєш, хто я?», а він відповів: «Тато».

4 фото
На весь екран

Зараз Віталій у своїй палаті один, інших пацієнтів перевели на реабілітацію в інше місце. Турботу про сина Сергій вважає своїм внеском у бойові дії.

Я поставлю його на ноги. Це моя мрія.

До слова, актор Дмитро Лінартович отримав важке поранення у боях за Соледар.

Крім того, у Бахмуті отримали поранення двоє польських волонтерів. Чоловік та жінка розвозили гуманітарну допомогу серед місцевого населення на прифронтових територіях України.

Раніше керівник волонтерської бригади бойових медиків Даміан Дуда показав зворушливе відео порятунку пораненого українського захисника під Соледаром Донецької області. 

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Теги: поранення військові

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