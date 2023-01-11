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У Бахмуті отримали поранення двоє польських волонтерів

Альона Боженко
glavcom.ua
У Бахмуті отримали поранення двоє польських волонтерів
Двоє польских волонтерів зазнали поранень у Бахмуті
фото ілюстративне

Обох поранених вивезли в Люблін на лікування

Двоє польських волонтерів отримали поранення в районі Бахмута. Про це заявив речник міністерства охорони здоров'я Польщі Войцех Андрусевич, повідомляє PAP.

Він розповів, що чоловік та жінка розвозили гуманітарну допомогу серед місцевого населення на прифронтових територіях України.

«Вони розвантажували допомогу для населення з автомобіля, коли поруч розірвалася мінометна міна. На жаль, у випадку з жінкою-волонтеркою все закінчилося ампутацією гомілки. У чоловіка кульове осколкове поранення», – зазначив речник польського МОЗ.

За даними МОЗ Польщі, обох волонтерів відправлено на лікування до Любліна.

Нагадаємо, поблизу Соледара (Донецька область) зникли двоє британських волонтерів. Вони  відправились у місто ще 6 січня. За вказаним фактом було відкрито кримінальне провадження.

Додамо, актор Дмитро Лінартович, зірка фільмів «Толока» та «Обмін», отримав тяжку контузію та осколкове поранення у бою за місто Соледар.

Теги: Бахмут поранення населення чоловік жінка волонтер

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