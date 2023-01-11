У Бахмуті отримали поранення двоє польських волонтерів

Обох поранених вивезли в Люблін на лікування

Двоє польських волонтерів отримали поранення в районі Бахмута. Про це заявив речник міністерства охорони здоров'я Польщі Войцех Андрусевич, повідомляє PAP.

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Він розповів, що чоловік та жінка розвозили гуманітарну допомогу серед місцевого населення на прифронтових територіях України.

«Вони розвантажували допомогу для населення з автомобіля, коли поруч розірвалася мінометна міна. На жаль, у випадку з жінкою-волонтеркою все закінчилося ампутацією гомілки. У чоловіка кульове осколкове поранення», – зазначив речник польського МОЗ.

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За даними МОЗ Польщі, обох волонтерів відправлено на лікування до Любліна.

Do szpitala klinicznego w Lublinie dotarła dwójka polskich wolontariuszy rannych w Bachmucie. Z obojgiem na miejscu w szpitalu rozmawiał minister @a_niedzielski. Dziękujemy #FundacjaHumanosh i #UniwersytetMedycznyLublin.

Polskie państwo nie zostawia swoich obywateli w potrzebie. pic.twitter.com/g0kOShKko8 — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) January 10, 2023

Нагадаємо, поблизу Соледара (Донецька область) зникли двоє британських волонтерів. Вони відправились у місто ще 6 січня. За вказаним фактом було відкрито кримінальне провадження.

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Додамо, актор Дмитро Лінартович, зірка фільмів «Толока» та «Обмін», отримав тяжку контузію та осколкове поранення у бою за місто Соледар.