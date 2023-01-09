Військові хірурги видалили гранату із серця воїна (фото)

Оперативне втручання пройшло успішно, а пораненого військовослужбовця було відправлено на подальшу реабілітацію та відновлення

Військові лікарі провели унікальну операцію з видалення гранати, яка не розірвалася, з тіла захисника. Операційне втручання проводилося у присутності двох саперів. Про це розповіла заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр.

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«Не кожне поранення в області серця є смертельним! Військові лікарі провели операцію з видалення гранати ВОГ, яка не розірвалася, з тіла військовослужбовця. Її було видалено у присутності двох саперів, які страхували безпеку медичного персоналу. Операція проводилася одним з найдосвідченіших хірургів ЗСУ - Андрієм Вербою без електрокоагуляції, оскільки граната могла детонувати у будь-який момент», – йдеться у повідомленні.

Маляр також зазначила, що оперативне втручання пройшло успішно, а пораненого військовослужбовця було відправлено на подальшу реабілітацію та відновлення.

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