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Військові хірурги видалили гранату із серця воїна (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Військові хірурги видалили гранату із серця воїна (фото)
Операція тривала у присутності двох саперів
фото: Ганна Маляр/facebook

Оперативне втручання пройшло успішно, а пораненого військовослужбовця було відправлено на подальшу реабілітацію та відновлення

Військові лікарі провели унікальну операцію з видалення гранати, яка не розірвалася, з тіла захисника. Операційне втручання проводилося у присутності двох саперів. Про це розповіла заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр.

Військові хірурги видалили гранату із серця воїна (фото) фото 1

«Не кожне поранення в області серця є смертельним! Військові лікарі провели операцію з видалення гранати ВОГ, яка не розірвалася, з тіла військовослужбовця. Її було видалено у присутності двох саперів, які страхували безпеку медичного персоналу. Операція проводилася одним з найдосвідченіших хірургів ЗСУ - Андрієм Вербою без електрокоагуляції, оскільки граната могла детонувати у будь-який момент», – йдеться у повідомленні.

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Маляр також зазначила, що оперативне втручання пройшло успішно, а пораненого військовослужбовця було відправлено на подальшу реабілітацію та відновлення.

Раніше керівник волонтерської бригади бойових медиків Даміан Дуда показав зворушливе відео порятунку пораненого українського захисника під Соледаром Донецької області. 

Теги: медик відео поранення граната війна Міноборони

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