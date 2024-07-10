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Як працюють графіки вимкнення світла і хто їх складає: відповідь «Укренерго»

Анастасія Гришкова
glavcom.ua
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Як працюють графіки вимкнення світла і хто їх складає: відповідь «Укренерго»
Графіки відключень світла для кожного регіону формують обленерго
фото з відкритих джерел

Енергетики розповіли, як працюють черги відключень

Енергетики розповіли, що таке черга відключень. Як працюють графіки відключень, та хто їх складає, і у чому відмінність між  «Укренерго» та обленерго. Про це повідомляє пресслужба НЕК «Укренерго».

Що таке черга?

Черга – це група побутових споживачів та бізнесу, які споживають певну кількість мегават. Споживання в областях відрізняється за обсягами, оскільки залежить від рівня споживання критичної інфраструктури.

Зазначається, що промислові підприємства, які імпортують понад 80% обсягу свого споживання згідно з постаною Кабміну відключати не можна. 

Як споживання обмежується чергами?

Скільки черг засовувати у всіх регіонах одночасно – визначає Диспетчерський центр «Укренерго» для компенсації дефіциту енергії в системі. Тривалість черги, яку групу споживачів відключати саме зараз, коли переключити на іншу чергу – визначають обленерго у кожному регіоні.

«Дефіцит – це нестача електроенергії в системі, коли рівень споживання значно перевищує обсяг виробленої українськими станціями електроенергії та імпортованої з ЄС.  Для того, щоб не відбулося масштабної аварійної ситуації, Диспетчерський центр «Укренерго» має урівняти (збалансувати) рівень споживання до рівня наявної енергії в системі. Знаючи обсяг дефіциту, «Укренерго» визначає кількість черг споживачів, які мають бути відключені обленерго в кожному регіоні одночасно», –  зазначає «Укренерго». 

Скільки годин може не бути світла?

«Укренерго» додає, що умовно, коли обленерго застосовують одну чергу графіків відключень – це 4 години обмежень на добу, дві черги – 8 годин обмежень, три черги – 12 годин обмежень, чотири черги – більше 12 годин обмежень.

«Як протягом доби розподілити це навантаження, якою буде тривалість черги – це відповідальність обленерго. Саме обленерго формують відповідні графіки для кожного регіону», – кажуть в «Укренерго».

Чому світла може не бути 12 годин, якщо три черги діють з 16:00 до 18:00?

«Коли три черги графіків відключень діють протягом всієї доби, то це означає, що в цю добу у вас сумарно буде 12 годин без світла. Якщо, наприклад, три черги відключень діють декілька годин, то для енергетиків це означає, що більша кількість споживачів обмежена в цей період. Але ще раз підкреслюємо: тривалість черги та її переключення – визначають обленерго у кожній області», – пояснюють в «Укренерго».

Що таке «Укренерго» та обленерга і за що вони відповідають?

НЕК «Укренерго» – державний оператор енергосистеми України (оператор системи передачі), який транспортує (передає) електроенергію магістральними високовольтними мережами класом напруги від 750 тис. вольт до 220 тис. вольт від електростанцій до мереж обленерго;
стежить за балансом між виробленою всіма українськими електростанціями енергією та рівнем споживання в країні.

Обленерго: у кожному регіоні є оператор, який розподіляє електроенергію з мережі «Укренерго» до споживачів мережами класом напруги від 110 тис. вольт до 220 вольт.

Зазначається, що «Укренерго» не постачає електроенергію безпосередньо споживачам, не визначає, з яких адрес споживачів складаються черги, та не формує графіки відключень у будь-якому регіоні. Це – функції обленерго.

Додамо, причина застосування графіків погодинних відключень – наслідки восьми ракетних і дронових ударів по українських електростанціях, які росіяни здійснили з початку цього року. Втрати української енергосистеми перевищують 9 ГВт потужності. Ця потужність еквівалентна споживанню у пікові години влітку Нідерландів або Фінляндії. На дефіцит потужності в системі також впливає зростання споживання через літню спеку. 

Читайте також: Споживання зростає через спеку: «Укренерго» оновило графіки відключень

Теги: електроенергія Україна Укренерго

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