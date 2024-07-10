Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Споживання зростає через спеку: «Укренерго» оновило графіки відключень

Ірина Міллер
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Споживання зростає через спеку: «Укренерго» оновило графіки відключень
За даними «Укренерго», у вівторок, 9 липня, максимальне споживання на 5,4% перевищувало аналогічний показник понеділка
колаж: glavcom.ua

«За прогнозом, з 10:00 до 13:00 будуть діяти дві черги графіків відключень, в інші години доби – три черги», – йдеться в повідомленні «Укренерго»

Сьогодні, 10 липня, обленерго застосовують обмеження споживання електроенергії протягом всієї доби у зв’язку зі зростанням рівня споживання через спекотну погоду. Про це повідомляє пресслужб «Укренерго».

«За прогнозом, з 10:00 до 13:00 будуть діяти дві черги графіків відключень, в інші години доби – три черги», – йдеться в повідомленні. 

Стан в енергосистемі України 10 липня 2024 року
Стан в енергосистемі України 10 липня 2024 року
інфографіка «Укренерго»

За даними компанії, у вівторок, 9 липня, максимальне споживання на 5,4% перевищувало аналогічний показник понеділка.

Графіки та тривалість відключень

Нагадаємо, споживачі кожної області поділені на шість черг, груп побутових споживачів та бізнесу, які споживають певну кількість мегават.

Скільки черг засовувати у всіх регіонах одночасно, визначає Диспетчерський центр «Укренерго» для компенсації дефіциту енергії в системі. Яка тривалість черги, яку чергу відключати, визначають обленерго.

За даними «Укренерго», умовно, одна черга графіків – чотири години відключень за добу, дві черги – вісім годин відключень за добу, три черги – 12 годин відключень за добу, чотири черги – більше 12 годин відключень за добу.

Нагадаємо, тривалість відключень електроенергії в Україні зменшиться після 20 липня.

Раніше стало відомо, що Польща працює над тим, щоб мати можливість спалювати польське вугілля, не сплачуючи за викиди, а вироблену електроенергію за європейські гроші передавати Україні.

Як повідомлялося, з 9 по 24 липня НЕК «Укренерго» не буде проводити вимірювання фактичного рівня споживання світла у кожній області.

Раніше очільник «Укренерго» спростував інформацію про експорт електроенергії з України. наша країна не продає електроенергію за кордон, а лише допомагає сусіднім державам транспортувати їх електрику.

Читайте також: Відключення світла 10 липня: графіки від «Укренерго»
Теги: Україна Укренерго відключення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Очільник Архіву СБУ України Андрій Когут в одному зі сховищ дав інтерв'ю «Главкому»
Архів СБУ. Ви можете прийти сюди із флешкою
11 червня, 17:08
Байден хоче бути жорстким з Росією та Іраном, але також хоче низьких цін на газ та нафту
Світ зацікавлений у російських ресурсах. Це проблема для України
28 червня, 11:59
Макс Кідрук
Макс Кідрук: Ставлення вестернерів до нашої війни я називаю презумпцією тупості Інтерв'ю
Вчора, 20:15
Безпілотник буде оснащено керованим осколковим зарядом
Франція презентувала новітній дрон Colibri, який невдовзі отримає Україна
19 червня, 02:18
Буданов заявив, що Україна може ізолювати окупований Крим, який російські військові використовують як тиловий плацдарм
Російські війська скоротили вантажні перевезення через Керченський міст: аналіз ISW
25 червня, 07:27
Зеленсьий зустрівся з двопартійною делегацією Палати представників Конгресу США
Зеленський обговорив із конгресменами США постачання додаткових систем Patriot
1 липня, 20:12
Китай може зіграти величезну роль у врегулюванні війни, адже Росія дуже залежить від свого ринку експорту
Зеленський назвав країни, які можуть зупинити війну в Україні
6 липня, 14:10
У жовтні Північна Корея передала росії велику партію військового обладнання та боєприпасів для використання під час війни проти України
Військова співпраця КНДР і РФ: Південна Корея проведе розмову із НАТО
7 липня, 10:20
Українську делегацію очолила заступниця міністра економіки Надія Бігун (зправа на фото)
Україна і Єврокомісія розпочали двосторонні зустрічі щодо скринінгу законодавства
Вчора, 10:10

Суспільство

Чи впливає спека на рух поїздів: роз'яснення «Укрзалізниці»
Чи впливає спека на рух поїздів: роз'яснення «Укрзалізниці»
Порушення військового обліку. ТЦК склав рекордну кількість штрафів
Порушення військового обліку. ТЦК склав рекордну кількість штрафів
Споживання зростає через спеку: «Укренерго» оновило графіки відключень
Споживання зростає через спеку: «Укренерго» оновило графіки відключень
Пішов на фронт, щоб діти не знали, що таке війна. Згадаймо Андрія Костельного
Пішов на фронт, щоб діти не знали, що таке війна. Згадаймо Андрія Костельного
Чи поїде митрополит Павло до Москви? Україна засекретила дані про обмін ієрархів Московської церкви
Чи поїде митрополит Павло до Москви? Україна засекретила дані про обмін ієрархів Московської церкви
Рух «Жовта стрічка» передає премію Сахарова на підтримку «Охматдиту»
Рух «Жовта стрічка» передає премію Сахарова на підтримку «Охматдиту»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
52K
Без звинувачень Росії: Орбан прокоментував ракетний удар по «Охматдиту»
24K
Ось для чого вони насправді стріляли в «Охматдит»
20K
Зупинка Євроінтеграції: глава МЗС Грузії зробив заяву
19K
Календар усіх матчів Євро-2024: результати поєдинків футбольного дербі
15K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 липня: ситуація на фронті
12K
Галкін назвав ракетний удар по «Охматдиту» «безкінечним пеклом» та показав страшне фото

Новини

Будівництво головного військового цвинтаря держави? Посадовець пояснив, куди йде вирубаний ліс
Вчора, 07:45
Атака на Білгород та Ростовську область: головне за ніч
Вчора, 06:00
Атака РФ на дитячу лікарню «Охматдит». Фото та відео з місця удару
8 липня, 14:30
Вибори у Франції, Орбан прибув до Китаю: головне за ніч
8 липня, 06:33
За добу ДТЕК повернув світло в 29 тис. домівок, знеструмлених через бойові дії
7 липня, 16:14
Пожежа в Криму, проєкт НАТО і Південної Кореї щодо України: головне за ніч
7 липня, 06:15

Прес-релізи

Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
5 липня, 16:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua