Споживання зростає через спеку: «Укренерго» оновило графіки відключень

За даними «Укренерго», у вівторок, 9 липня, максимальне споживання на 5,4% перевищувало аналогічний показник понеділка

«За прогнозом, з 10:00 до 13:00 будуть діяти дві черги графіків відключень, в інші години доби – три черги», – йдеться в повідомленні «Укренерго»

Сьогодні, 10 липня, обленерго застосовують обмеження споживання електроенергії протягом всієї доби у зв’язку зі зростанням рівня споживання через спекотну погоду. Про це повідомляє пресслужб «Укренерго».

«За прогнозом, з 10:00 до 13:00 будуть діяти дві черги графіків відключень, в інші години доби – три черги», – йдеться в повідомленні.

Стан в енергосистемі України 10 липня 2024 року інфографіка «Укренерго»

За даними компанії, у вівторок, 9 липня, максимальне споживання на 5,4% перевищувало аналогічний показник понеділка.

Графіки та тривалість відключень

Нагадаємо, споживачі кожної області поділені на шість черг, груп побутових споживачів та бізнесу, які споживають певну кількість мегават.

Скільки черг засовувати у всіх регіонах одночасно, визначає Диспетчерський центр «Укренерго» для компенсації дефіциту енергії в системі. Яка тривалість черги, яку чергу відключати, визначають обленерго.

За даними «Укренерго», умовно, одна черга графіків – чотири години відключень за добу, дві черги – вісім годин відключень за добу, три черги – 12 годин відключень за добу, чотири черги – більше 12 годин відключень за добу.

Нагадаємо, тривалість відключень електроенергії в Україні зменшиться після 20 липня.

Раніше стало відомо, що Польща працює над тим, щоб мати можливість спалювати польське вугілля, не сплачуючи за викиди, а вироблену електроенергію за європейські гроші передавати Україні.

Як повідомлялося, з 9 по 24 липня НЕК «Укренерго» не буде проводити вимірювання фактичного рівня споживання світла у кожній області.

Раніше очільник «Укренерго» спростував інформацію про експорт електроенергії з України. наша країна не продає електроенергію за кордон, а лише допомагає сусіднім державам транспортувати їх електрику.