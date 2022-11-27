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Що насамперед треба зробити, коли вимкнули світло: роз'яснення директора Yasno

Альона Боженко
glavcom.ua
Що насамперед треба зробити, коли вимкнули світло: роз'яснення директора Yasno
Що в першу чергу потрібно зробити, коли вдома вимкнули світло
фото ілюстративне

Директор Yasno зауважив, що скоро Україна може повернутися до стабілізаційних відключень електроенергії

Перше що треба зробити під час відключення світла – вимкнути усю техніку та освітлення у будинку. Про це повідомив гендиректор субхолдингу ДТЕК D.Solutions (Yasno) Сергій Коваленко.

За його словами, техніку та освітлення потрібно вимикати для того аби при підключенні не створювати значних стрибків навантаження.

«Ми в YASNO писали: коли відключили світло, вимкніть усю техніку і освітлення. Це потрібно робити, щоб при підключенні не створювати значних стрибків навантаження. Та й для того, щоб світло в кімнаті не розбудило вас вночі», – написав Коваленко.

Директор Yasno зауважив, що скоро Україна може повернутися до стабілізаційних відключень електроенергії.

«Ми всі чекаємо, що повернемося хоча би до стабілізаційних відключень та тіх самих графіків. І дивлячись на те, як енергетики працюють над відновленням мережі та генерації, це буде дуже скоро», – додав він.

Нагадаємо, енергетики прогнозують, що скоріш за все жити у режимі відключень українцям доведеться щонайменше до кінця березня.

Раніше заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що в Україні повного блекауту поки що не буде, хоча відключення електроенергії ще продовжуватимуться.

Теги: Україна електроенергія

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