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Лівий берег столиці отримує лише третину потрібної електрики – Yasno

Альона Боженко
glavcom.ua
Лівий берег столиці отримує лише третину потрібної електрики – Yasno
Лівий берег Києва отримує лише 30% від потреб в електроенергії
фото ілюстративне

Наразі можливе максимальне споживання електроенергії у Києві зросло на 7% 

Генеральний директор компанії-постачальника електроенергії Yasno Сергій Коваленко заявив, що мешканці лівого берега Києва забезпечені світлом лише 30% від потреб. Про це він повідомив у Facebook.

За його словами, споживачі у районах на лівому березі Києва отримують лише до 30% від потреб електроенергії. Причина – й досі тривають ремонтні роботи на одному із комунальних об'єктів генерації,

«Натомість мережі від інших джерел генерації перевантажені й не можуть передати достатньо енергії на лівобережні райони», – пояснив Коваленко.

Терміни відновлення енергопостачання генеральний директор компанії назвати не зміг.

Проте гендиректор Yasno додав, що наразі також трапляється чимало локальних аварій, причинами яких є такі фактори:

  • не спрацьовує автоматика: у частині трансформаторних підстанцій вона може видати помилку під час включення певної черги, тобто світло не підключається автоматично, і для споживачів це потрібно робити вручну. Ситуацію погіршує погода;
  • система, яка будувалася роками, не розрахована на таку велику кількість увімкнень/вимкнень. Тому цілком природно, що такого навантаження не витримує на 100%;
  • після тривалих відключень виникає так званий відкладений попит. Тобто одразу після тривалих відключень споживання в рази зростає, тому замість трьох черг іноді можливо ввімкнути лише одну. Така ситуація може тривати протягом кількох днів.

Водночас Коваленко наголошує, що дві з цих причин пов'язані з правилами користуванням, тож, він закликав «дуже відповідально ставитися до своїх звичок використання електроенергії».

Гендиректор звернув увагу, що можливе максимальне споживання у Києві зросло на 7% порівняно з 6 грудня. Зараз забезпечується орієнтовно 70% потреб житлових будинків, але все одно поки що діють екстрені відключення.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі неможливо відновити роботу енергосистеми у повному обсязі. Зараз найбільше відключень електроенергії у Києві та області, на Львівщині, Житомирщині, Полтавщині, Вінничині та на Закарпатті.

Раніше голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький заявив, що до планових графіків вимкнення електроенергії можуть повернутися вже цього тижня. Очільник національної енергокомпанії зазначив, що це буде можливим, коли дефіцит потужності в енергосистемі знизиться до такого рівня, коли можна буде кожні чотири години відключати одну з трьох груп споживачів.

Теги: енергетика Київ електроенергія

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