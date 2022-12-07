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Мер Рівного звернувся до СБУ через несправедливий розподіл електроенергії

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Мер Рівного звернувся до СБУ через несправедливий розподіл електроенергії
Третяк: «Вимагаю від Рівнеобленерго та Рівнетеплоенерго негайно синхронізувати схему відключення електроенергії в будинках»
фото з відкритих джерел

Чиновник закликав СБУ на «Укренерго» провести позапланові перевірки на об’єктах енергетики

Міський голова Рівного Олександр Третяк звернувся до НЕК «Укренерго» та Служби безпеки України щодо розподілів графіків відключення електроенергії в місті. Про це він повідомив у своєму Telegram.

«Дотримання справедливості при постачанні електроенергії споживачам, а також заживлення об’єктів критичної інфраструктури цілодобово перебуває в зоні уваги міської влади, разом з тим необхідність неухильного забезпечення базових потреб населення повинно контролюватися на найвищому державному рівні», – йдеться в повідомленні.

Чиновник закликав СБУ на «Укренерго» провести позапланові перевірки на об’єктах енергетики щодо справедливого розподілу електроенергії між споживачами Рівного та заживлення об’єктів критичної інфраструктури.

«Вимагаю від Рівнеобленерго та Рівнетеплоенерго негайно синхронізувати схему відключення електроенергії в будинках з тепловими пунктами та котельнями і не порушувати нормативів відключення», – наголосив Третяк.

Також чиновник порушив тему інформування операторів зі споживачами про відключення, їх обсяги та актуальність складених графіків, дотримання їх та інформування про аварійні відключення.

«Неприпустимо тримати людей в невіданні, в той час, як я особисто приймаю дзвінки від десятків мешканців міста щодня зі скаргами», – додав мер.

Раніше повідомлялося, що Україна зможе отримати електроенергію з Туреччини.

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Теги: Укренерго Україна окупанти росія війна Рівне СБУ

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