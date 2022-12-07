Мер Рівного звернувся до СБУ через несправедливий розподіл електроенергії

Третяк: «Вимагаю від Рівнеобленерго та Рівнетеплоенерго негайно синхронізувати схему відключення електроенергії в будинках»

Чиновник закликав СБУ на «Укренерго» провести позапланові перевірки на об’єктах енергетики

Міський голова Рівного Олександр Третяк звернувся до НЕК «Укренерго» та Служби безпеки України щодо розподілів графіків відключення електроенергії в місті. Про це він повідомив у своєму Telegram.

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«Дотримання справедливості при постачанні електроенергії споживачам, а також заживлення об’єктів критичної інфраструктури цілодобово перебуває в зоні уваги міської влади, разом з тим необхідність неухильного забезпечення базових потреб населення повинно контролюватися на найвищому державному рівні», – йдеться в повідомленні.

Чиновник закликав СБУ на «Укренерго» провести позапланові перевірки на об’єктах енергетики щодо справедливого розподілу електроенергії між споживачами Рівного та заживлення об’єктів критичної інфраструктури.

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«Вимагаю від Рівнеобленерго та Рівнетеплоенерго негайно синхронізувати схему відключення електроенергії в будинках з тепловими пунктами та котельнями і не порушувати нормативів відключення», – наголосив Третяк.

Також чиновник порушив тему інформування операторів зі споживачами про відключення, їх обсяги та актуальність складених графіків, дотримання їх та інформування про аварійні відключення.

«Неприпустимо тримати людей в невіданні, в той час, як я особисто приймаю дзвінки від десятків мешканців міста щодня зі скаргами», – додав мер.

Раніше повідомлялося, що Україна зможе отримати електроенергію з Туреччини.