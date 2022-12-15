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Які речі заборонено пересилати поштою

Юрій Лящук
glavcom.ua
Які речі заборонено пересилати поштою
При відправленні посилки потрібно уникати загальних описів
фото ілюстративне

Практично усі перевізники приймають до пересилання посилки з докладним описом

Пошта – зручний і швидкий сервіс, який, здавалося б, доставить все і куди забажаєте. Але це не зовсім так, адже в правилах перевізника є чіткі заборони.

Забороняються до пересилання вкладення, які можуть становити загрозу життю та здоров’ю людей, призводити до знищення чи псування (пошкодження) інших відправлень та робочого обладнання. Також важливо дбайливо пакувати крихкі речі.

Список заборонених до пересилання речей:

  • Цінні папери, іноземну валюту, і навіть пластикові картки.
  • Ювелірні вироби, дорогоцінне каміння і дорогоцінні метали.
  • Антикваріат.
  • Наркотичні речовини.
  • Рослини і тварини.
  • Продукти харчування, що швидко псуються.
  • Порнографічні матеріали.
  • Вогнепальна зброя, боєприпаси.
  • Акумулятори.
  • Балони з рідинами та газами, крім порожніх без вентиля.
  • Вогненебезпечні вибухові речовини, азбест.
  • Яди, хімікати, шкідливі речовини.

При відправленні посилки потрібно уникати загальних описів, які можуть приховувати небезпечні вкладення. Практично усі перевізники приймають до пересилання посилки з докладним описом.

Нагадаємо, 11 листопада «Укрпошта» анонсувала нову марку, присвячену звільненню Херсона. Тираж маркового аркуша – 150 тис. екземплярів. Раніше повідомлялося, що українці обрали ескіз до поштової марки «З Різдвом Христовим та Новим роком!».

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Теги: пошта Україна

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