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У Києві аншлаг біля Головпоштампу: почався продаж марок про Херсон (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Києві аншлаг біля Головпоштампу: почався продаж марок про Херсон (фото)
Деяким щасливчикам вже вдалося вихопити тематичні конверти з марками.
фото: Вечірній Київ

Продаж марок почався сьогодні з ранку у всіх відділеннях пошти

У столиці біля будівлі Головпоштампу на Майдані Незалежності зібралася довга черга бажаючих придбати нові марки від «Укрпошти» «Херсон – це Україна».  Про цу повідомляє «Вечірній Київ».

Продаж марок почався сьогодні з ранку у всіх відділеннях пошти. Київські пабліки не повідомляють кількість присутніх. Черга тягнеться на вулицю.  Вхід лише по списках, в які люди записуються з самого ранку. Станом на дев’яту годину у переліку було близько 900 людей.

5 фото
На весь екран

Друга черга – за спецпогашенням марки – стоїть всередині будівлі Головпоштамту. До слова, цього разу спецпогашення відбувається одночасно у Києві та Херсоні. У столиці автор випуску Андрій Сагач роздає автографи, а до Херсона поїхав голова Укрпошти Ігор Смілянський.

Деяким щасливчикам вже вдалося вихопити тематичні конверти з марками.

Нагадаємо, 11 листопада «Укрпошта» анонсувала нову марку, присвячену звільненню Херсона. Тираж маркового аркуша – 150 тис. екземплярів. Раніше повідомлялося, що українці обрали ескіз до поштової марки «З Різдвом Христовим та Новим роком!».

Теги: війна Київ Укрпошта черга Херсон Україна

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