Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Євгенія Семененко. Історія медика, яка загинула, рятуючи поранених

Надія Карбунар
glavcom.ua
Євгенія Семененко. Історія медика, яка загинула, рятуючи поранених
Євгенія Семененко нагороджена орденом «За мужність» ІІІ ступеня
фото: ntgazeta.com.ua

Пережити екстремальні моменти на війні дівчині допомагало малювання

Її поховали як наречену, адже так і не встигла створити власної родини. Євгенія Семененко мріяла, що після закінчення контракту писатиме картини у тихому будиночку біля річки. У планах було ще навчання у виші, офіцерські погони… На жаль, життя світлої, з чистою душею дівчини обірвала війна.

2017 року Євгенія Семененко уклала контракт
2017 року Євгенія Семененко уклала контракт
фото з відкритих джерел

Народилася Євгенія Семененко на Сумщині, в селі Залізничне. Дівчина навчалася в 11 класі, коли розпочалася Революція Гідності. Події на Майдані надзвичайно вплинули на неї, «зачепили підліткову душу», як зізнавалася сама Женя в інтерв’ю. Саме тоді вона вирішила – своє життя точно пов’яже із військом. Однак спершу вивчилася на фельдшера – закінчила Лебединське медичне училище. 2017 року Євгенія Семененко уклала контракт. Служила в реактивному артилерійському дивізіоні, з ним уперше потрапила в район бойових дій.

Євгенія Володимирівна Семененко (1997 – 2022) – сержант Збройних сил України.

Народилася в селі Залізничне на Сумщині, тут закінчила загальноосвітню школу. Опісля навчалася у Лебединському медичному училищі, здобула фах фельдшера. 2017 року підписала контракт зі Збройними силами України.

У ході повномасштабного військового вторгнення РФ бойовий медик Євгенія Семененко несла військову службу в першій мотострілецькій роті першого мотострілецького батальйону 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців. Загинула 30 травня 2022 року на Херсонщині.

«Ніколи не забуду, коли по «радєйці» передали, що у нас двоє 300-х. Серце від хвилювання здавалось вилетить. За себе ніколи так не переживала, як за бійців. Рюкзак на плечі й – до них. А знаєте, як ще буває? Ти можеш вибігти їм на допомогу, в тебе є всі необхідні медикаменти, ти повністю екіпірований... Але – це не твоя зона відповідальності і їм допомагають ті медики, які ближче. І от сидиш і чекаєш повідомлення, що всіх евакуювали – живі», – розповідала медикиня.

Як зізнавалася Євгенія, пережити екстремальні моменти на війні їй допомагало малювання. Емоції переносила на папір, створювала пейзажі, портрети, птахів і тварин.

Малюнок Євгенії Семененко
Малюнок Євгенії Семененко
фото з відкритих джерел

Сержантка Семененко весь час вдосконалювала навички тактичної медицини та мріяла стати офіцером. Хотіла вступити до академії Сухопутних військ у Львові. Про службу на передовій вона розповідала мало, лише те, що знайшла себе. Усього хотіла досягти сама, придбала будиночок у селі у селі Боромля Сумської області, щоб жити там з мамою і старшою сестрою. Хлопця в Жені не було, служба – понад усе. А свою любов вона віддавала маленькій племінниці.

7 фото
На весь екран

Повномасштабне вторгнення Росії застало Євгенію на посаді бойового медика у 72-й окремій механізованій бригаді імені Чорних Запорожців. 30 травня, як і безліч днів до цього, вона рятувала поранених на Херсонщині. Одного встигла евакуювати, коли ж рушили за іншим, у машину «швидкої» влучила ворожа ракета. Дівчина загинула миттєво. Смертельні травми отримав і водій.

«Після смерті сестри знайшла у будинку стільки картин, які вона так і не встигла домалювати. Шкода, так хотілось би присвятити їй виставку, аби всі охочі побачили, якою талановитою вона була», – поділилася із газетою «Факти» сестра загиблої Тетяна Кириченко.

Сержантку Семененко посмертно нагородили орденом «За мужність» ІІІ ступеня. Євгенію поховали у селі Боромля на Сумщині. Їй було лише 25 років.

Інші історії героїв читайте у спецпроєкті «Главкома»
Теги: росія історія війна Україна Євгенія Семененко медик

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українська армія докладає всіх зусиль, аби звільнити рідну землю
Героїзм ЗСУ, про який ми дізнаємось ще не скоро
5 вересня, 16:31
Ярослав Мельник разом з головнокомандувачем Збройних сил Валерієм Залужним (по центру) і командувачем Повітряних сил Миколою Олещуком (на фото ліворуч) під час нагородження
Збив літак без жодного пострілу. Інтерв’ю із Героєм України Ярославом Мельником країна героїв
Вчора, 21:00
Священнослужитель образив жінку до глибини душі
Мати загиблого героя розповіла, чим її шокував московський батюшка (відео)
2 вересня, 10:37

Суспільство

Можна зняти блокбастер: як рятувальники гасили пожежу на Київщині (фото)
Можна зняти блокбастер: як рятувальники гасили пожежу на Київщині (фото)
Дружина «покійного» екснардепа Дейдея судиться з ним за аліменти
Дружина «покійного» екснардепа Дейдея судиться з ним за аліменти
Євгенія Семененко. Історія медика, яка загинула, рятуючи поранених
Євгенія Семененко. Історія медика, яка загинула, рятуючи поранених
Російські окупанти масово здаються в полон: фото та відео
Російські окупанти масово здаються в полон: фото та відео
Місцями дощитиме: прогноз погоди в Україні на 8 вересня
Місцями дощитиме: прогноз погоди в Україні на 8 вересня
Уряд продовжив чинні відстрочки від мобілізації на два місяці
Уряд продовжив чинні відстрочки від мобілізації на два місяці

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
209K
Банкова назвала три країни ЄС, які досі не пустили Зеленського зі зверненням у парламент
106K
Контрнаступ ЗСУ: окупанти підрахували свої втрати за два дні
72K
Путінський пропагандист із роздертим носом влаштував істерику в прямому етері (відео)
70K
Фраза «український наступ» – новий хіт російської пропаганди
59K
Залужний назвав перевагу росіян, через яку війна може тривати роками
45K
Кинули техніку, Біблію, спальники. Як окупанти тікали з Харківщини (відео)

Новини

ЗСУ знищили базу окупантів на Запоріжжі і відбили вісім атак
Сьогодні, 07:17
Україну вкриють осінні дощі: в яких регіонах чекати 
Вчора, 21:05
П'ять хороших новин 7 вересня, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»
Вчора, 21:00
Екссоратника Киви Михайла Маймана затримав спецназ в елітній Конча-Заспі
Вчора, 20:17
Як ставляться бійці до жінок в армії: зворушлива розповідь Міноборони (відео)
Вчора, 20:02
Залужний назвав перевагу росіян, через яку війна може тривати роками
Вчора, 19:18

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту