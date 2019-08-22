«Євросолідарність» визначилася з кандидатом на посаду віцеспікера



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Ірина Геращенко пообіцяла найближчим часом оприлюднити прізвища щодо кандидатур на всі відповідні комітети і посаду віцеспікера

«Європейська солідарність», як опозиційна політична сила, претендуватиме на членство і керівництво в комітетах з питань регламенту і з питань свободи слова - Геращенко

Політична партія «Європейська солідарність» визначилася з кандидатами на посади віцеспікера і членів комітетів Верховної Ради та планує найближчим часом оприлюднити їхні імена.

Про це журналістам сказала у четвер перший заступник голови, новообраний народний депутат Ірина Геращенко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Прізвища визначені щодо наших кандидатур на всі відповідні комітети і посаду віцеспікера. Найближчим часом ми їх оприлюднимо. Відповідні листи вже направлені до всіх наших колег», - сказала Геращенко.

Водночас політик заявила, що «Європейська солідарність», як опозиційна політична сила, претендуватиме на членство і керівництво в комітетах з питань регламенту і з питань свободи слова.

«Європейська солідарність» - це опозиційна політична сила, про що ми заявили ще раз на цьому засіданні (підготовчої підгрупи у четвер, 22 серпня, - ред.), і як майбутня опозиція ми будемо претендувати на ті комітети, які традиційно в демократичних європейських країнах очолює опозиція, на комітети, які мають контролюючі функції. В першу чергу мова йде, звичайно, про регламентний комітет, про комітет з питань свободи слова, про посаду віцеспікера, де так само має бути представник опозиції для того, щоб використовувати цю можливість публічного донесення своєї позиції до громадян України», - уточнила політик.

Окрім того, за її словами, партія «Європейська солідарність» також наполягає на пропорційному формуванні керівництва комітетів.

«Сьогодні ці питання не обговорювалися. Але неодноразово наша політична сила наголошувала, що пропорційний і фаховий підхід до формування керівництва комітетів має бути», - наголосила Геращенко.

Як повідомлялося, раніше у четвер представник президента у Верховній Раді, координатор підготовчої підгрупи, що займається, зокрема, питаннями формування комітетів ВР, Руслан Стефанчук, заявив, що політична партія «Слуга народу» претендує на головування у 21 профільному комітеті Верховної Ради дев’ятого скликання. Водночас на запитання журналістів, яку кількість комітетів «Слуга народу» планує передати під керівництво іншим політичним силам, Стефанчук сказав, що наразі це два або три комітети.

15 серпня підготовча депутатська група з-поміж новообраних народних депутатів визначила перелік із 23 профільних комітетів Верховної Ради та їхніх назв. Це на п'ять комітетів менше, порівняно з минулим скликанням.