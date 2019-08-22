«Не треба повчати українського президента». Геращенко відповіла Захаровій



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Геращенко зауважила, що «нехай МЗС РФ дає поради Путіну, а не президенту України»

Російське «чекаємо від вас сигналу» це - «чекаємо від вас капітуляції», - підкреслила Геращенко

МЗС РФ має давати поради своєму главі держави Володимиру Путіну, а не президенту України Володимиру Зеленському.

Про це перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко написала у Facebook.

«МЗС РФ нахамило Зеленському. Їх «чекаємо від вас сигналу» це - «чекаємо від вас капітуляції», - підкреслила Геращенко.

Вона зауважила, що «нехай МЗС РФ дає поради Путіну, а не президенту України».

«Не треба повчати українського президента. Це може робити народ України і українська опозиція, а не Маши з Уралмаша», - заявила Геращенко.

«Й ми чекаємо від Путіна не сигналів, а дій. Звільнення заручників, повернення Донбасу і Криму», - підкреслила політик.

Нагадаємо, речниця МЗС РФ Марія Захарова сказала, що заява президента України Володимира Зеленського про повернення РФ у G8 є безглуздою.

Як відомо, у своїй заяві Зеленський сказав, що «повернення окупованого Криму, припинення бойових дій на Донбасі та звільнення понад 100 політичних в'язнів і українських моряків, яких утримує Кремль, буде справжнім серйозним сигналом світові про те, що Росія готова знову посісти своє місце у порядку денному високої дипломатії».

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп заявив, що схвалить, «якщо хтось запропонує повернути Росію» у групу Великої вісімки.

За інформацією ЗМІ, президенти США Дональд Трамп і Франції Еммануель Макрон у телефонній розмові обговорили можливість запрошення Росії для участі в наступній зустрічі G7 у 2020 році.

Росію вилучили з групи країн G8 після анексії Криму в 2014 році.

Як відомо, 19 серпня президент Франції Еммануель Макрон провів зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним у своїй літній резиденції форті Брегансон, що на Лазурному узбережжі.

Макрон назвав Путіну умову для повернення Росії до G8.

Німецький уряд не підтримує пропозицію президента США Дональда Трампа щодо повернення РФ до Великої вісімки.

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