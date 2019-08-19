Геращенко вважає, що депутат зі «Слуги народу» і його політсила мають вибачитися за образу журналістки



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Геращенко зауважила, що Бужанський також раніше вправлявся в приниженні народних депутатів і депутаток

Цей персонаж не вперше дозволяє собі принизливі і зневажливі слова на адресу інших людей, думки і позицію яких він не поділяє, - депутатка

Перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко заявила, що новообраний народний депутат з партії «Слуга народу» Максим Бужанський та його політсила повинні вибачитися перед журналісткою Ольгою Духніч.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала

«Я висловлюю свою солідарність з НВ і в першу чергу з пані Ольгою Духнич. Вона дала дуже гідну відповідь одному персонажу на його образу. Але треба віддати належне, цей персонаж не вперше дозволяє собі принизливі і зневажливі слова на адресу інших людей, думки і позицію яких він не поділяє. Правда, до цього він вправлявся в приниженні народних депутатів і депутаток», - написала Геращенко.

Вона зауважила, що сміятися з вад депутата, його зовнішнього вигляду, принижувати його в Україні стало нормою, і це ЗМІ культивують, а не засуджують.

«Журналісти жодного разу публічно не засудили цього персонажа, коли він культивував свою ненависть до всього і всіх , в т ч на ТБ. Можливо, прийшов час більшої толерантності і взаємоповаги? А щодо персонажа, то він і його політсила мають вибачитися перед НВ і журналісткою. Чекаємо», - додала Геращенко.

Нагадаємо, новообраний депутат від «Слуги народу» назвав журналістку «тупою вівцею». «Чергова тупа вівця, що представляється журналісткою одіозного ЗМІ НВ, в інтерв'ю з представником «Слуги народу» заявила, що я ностальгую за СРСР і «часами Януковича». Розумію, що деякі колеги занадто стримані, щоб називати речі своїми іменами, тому прийду їм на допомогу. Тупа вівця з одіозного ЗМІ», – написав «слуга народу».

Як повідомлялося, журналісти обурені ставленням до них команди Зеленського.