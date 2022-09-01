Ющенко зворушливо привітав дружину з днем народження (фото)

Катерині Ющенко сьогодні виповнюється 61 рік

Третій президент України Віктор Ющенко зворушливо привітав з днем народження свою дружину – Катерину Ющенко. Відповідний допис експрезидент оприлюднив на своїй сторінці у Facebook.

«Іноді мені здається, що у моєї дружини є якісь надприродні здібності, тому що я просто не уявляю, як вона все встигає. Якщо серйозно, то в першу чергу, вона має неймовірно сильний характер, волю, мудрість, терпіння та безмежно добре серце. Я пишаюся тим, що багато років йду рука в руку з чарівною, ніжною, чудовою леді – мамою наших дітей», – йдеться у дописі.

Віктор Ющенко зазначив, що для нього щастя – це «бути чоловіком красивої жінки».

«Якщо хтось запитає «що таке щастя», я відповім, що щастя – це бути чоловіком красивої жінки Катерини, у якої сьогодні день народження.

Мила моя, нехай доля буде прихильною завжди до тебе, хай лише хороші новини приємно дивують тебе. Нехай у твоєму серці завжди панує радість, хай щаслива зірка завжди освітлює твій шлях! Нехай моя любов буде оберегом для тебе. Тепло нашої великої родини та довіра будуть супутниками у нашому спільному житті. Міцно обіймаю, кохана моя Катю!» – написав третій президент України, звертаючись до дружини.

Ющенко також розмістив низку спільних з дружиною світлин.

Нагадаємо, раніше третій президент України Віктор Ющенко оприлюднив вірш українського поета Павла Тичини без радянської цензури. Ющенко зазначив, що саме цей варіант вірша є оригіналом, який радянська влада переписувала на свій лад. Колишній президент зауважив, що текст вірша у сьогоднішніх реаліях дуже актуальний і від нього, як зауважив Ющенко, «аж холоне кров».

До слова, нещодавно Віктор Ющенко уп'яте став дідом. У старшого сина Ющенка народився хлопчик.