Ющенко назвав дві обов’язкові речі, які допоможуть виграти війну
Акваторія Чорного моря потребує окремого статусу, щоб не бути морем провокацій
Третій президент України Віктор Ющенко назвав дві складові, які допоможуть Україні перемогти у війні. Перша з них – це дуже оперативна належна військова допомога. Адже триває така фаза війни, де найбільш ефективне просування українського стратегічного плану може відбутися тільки при ефективній вогневій підтримці і засобах, які можуть виводити з ладу російські бази і російські війська. Про це він сказав у розмові з «Українською правдою».
«Дякувати Богу, дуже часті промови генсека НАТО вже півтора місяця не починаються з того, що вони не дадуть Україні і що вони ніколи не будуть давати. Я тішуся, що наративів таких уже немає», – сказав експрезидент.
Друга річ – колосальний клопіт українським позиціям наноситься через той неврегульований статусу Чорного моря, який є нині.
«Я маю на увазі, що Чорне море – це не приватна власність Росії, це не приватна власність Туреччини чи Болгарії, чи Румунії. Чорне море – це міжнародні води, які знаходяться під покровом міжнародного морського права. Коли навіть ми розглядаємо ситуацію, що треба українське зерно із чотирьох українських портів доставити в Африку, Ближній Схід, на європейський континент, виникає питання: чому це не операція, яка починається з об'явлення Чорного моря як міжнародного гуманітарного простору, який знаходиться під покровом і під захистом НАТО, під захистом резолюції ООН? Чому доставка українського зерна тільки зі згоди Росії відбувається? Росія – це окупант. Я переконаний, що до операції по вивезенню зерна Росія не повинна бути допущена, бо цим Путін і Росія отримують певні компліменти, що, «слухайте, громадяни Африки, громадяни Азії, ви не отримали голод тільки по одній причині: гуманістичній позиції Росії». А я переконаний, що світ повинен був це питання вирішувати по-іншому», – каже він.
Ющенко вважає, що Чорне море залишили як море для провокацій і для військового використання Росією.
«Акваторія Чорного моря давно потребує окремого статусу, окремого рішення. І Чорне море повинно виведено бути з активних військових дій, зокрема російської сторони», – сказав Ющенко.
Також триває важлива дискусія про візову політику. За словами Ющенка, «Європа не розуміє, що війна, яку веде Росія в Україні – це війна, де Путін безпосередньо не стріляє. Цю війну підтримує дві третини населення Росії».
«На Заході де-не-де я чую зауваження, що, «вибачте, свобода повинна бути доступна, це права людини»,. І тому мені імпонує та дискусія другої частини, яка говорить: «Ні, право поїхати у Німеччину чи Францію, чи будь-де пересічному російському терористу це зовсім не право – це привілей, який може дати країна, яка хоче бачити росіянина чи не хоче бачити його». І це важливий крок. Я сказав би, що як би тяжко не було, але коло наших друзів кріпшає, союз демократичних сил більшає. У мене велике, стовідсоткове, повне переконання того, що перемога буде тільки за нами», – оптимістично зауважує третій президент України.
Нагадаємо, напередодні третій президент України Віктор Ющенко заявив, що Європа тривалий час формувала небезпечну політику примирення щодо Росії. Він нагадав, що європейські лідери співпрацювали з режимом російського диктатора Володимира Путіна, «пробачаючи» йому агресію проти сусідів.
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