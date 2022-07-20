Ющенко хоче повернутися в політику? Допис експрезидента здивував мережу

Ющенко: Демократія ніколи не є слабкою, вона дає відповіді на всі запитання, але починається в кожному з нас

Віктор Ющенко: «Якщо б я вирішив повернутись до політичного життя, то, на щастя, мав би той же пріоритет, що й у 2005 році: позбавитись залежності від Росії»

Роздуми третього президента України Віктора Ющенка про демократію в нашій країні та про виклики, перед якими вона стояла у минулому і зараз, наштовхнули українців на думку, що експрезидент хоче повернутися у велику політику. Відповідний допис з’явився на Facebook-сторінці Ющенка.

У своєму дописі третій президент України скаржиться, що свого часу його «не почули» та не підтримували його ідеї щодо консолідації української нації та погляди на майбутнє України.

«Дуже хочу, щоб ви мене почули! Я спробував дати країні консолідуючу політику національної єдності. Відродження національної єдності. Я думав, що таким чином запропонував щось фундаментальне, навіть якщо воно потребує часу. Інші політики пропонували популістські заходи…

Коли я казав, що Україна потребує глибокого розвитку демократії, бо демократія – тривалий проєкт, і тільки він може захистити свободу, я часто чув, що демократія послаблює політично, що «нам потрібен сильний президент, «сільная рука», щоб навести порядок». Я стверджував, що демократія ніколи не є слабкою, що вона дає відповіді на всі запитання, але починається в кожному з нас. І багато хто тоді цього не розумів», – зазначив Ющенко.

Політики також нагадав, що ще під час свого правління заявляв про необхідність припинення політики зближення з Росією. Він наголосив, що з 2005 року основний пріоритет України залишається незмінним – позбавитись залежності від Росії

«Коли казав, що пріоритетом була європейська інтеграція, мої опоненти заявляли, що нам краще бути ближче до Росії. Коли Путін пропонував скасування тарифів, вступ до Євразійського союзу, мої суперники були за нього, і багато людей в Україні також. Я з ними не погоджувався. Коли ми говорили за НАТО, було створено безліч проєкт противників нашого курсу...

Шановні, якщо б я вирішив повернутись до політичного життя, то, на щастя, мав би той же пріоритет, що й у 2005 році: позбавитись залежності від Росії», – написав він.

Останнє речення у дописі третього президента користувачі соцмережі сприйняли як натяк на можливість повернення у велику політику. Прихильники експрезидента висловили йому свою підтримку та закликали повертатися в українську політику.

Нагадаємо, раніше третій президент України Віктор Ющенко висловив думку, що лідер Росії Володимир Путін став «цілком ізольованим і жорстоким деспотом, який не терпить жодного спротиву», однак є спосіб його перемогти. Ющенко також розповів свою історію комунікації з Путіним, яка почалася у 2000 році, коли обидва політики були прем'єр-міністрами своїх країн.

Також раніше третій президент України Віктор Ющенко завітав на вручення дипломів бакалаврів випускникам Черкаського національного університету.