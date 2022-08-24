Путіна виростила Європа: Ющенко нагадав красномовні факти

«Фінанси, які передала Європа Путіну, викормили доктрину «русского міра»

Третій президент України Віктор Ющенко заявив, що Європа тривалий час формувала небезпечну політику примирення щодо Росії. Він нагадав, що європейські лідери співпрацювали з режимом російського диктатора Володимира Путіна, «пробачаючи» йому агресію проти сусідів. Про це третій президент України сказав у інтерв’ю ВВС.

«Я думаю, що Україна дуже часто відчувала себе одинокою за останні 15-20 років, бо ми бачили, як колективний Захід, особливо Європа, формували занадто небезпечну політику до Путіна і до Росії, політику примирення. І рано чи пізно ми повинні поставити на порядок денний питання – а хто виховав Путіна, хто його породив? Звідки ті сотні мільярдів доларів на рік, на яких, як на дріжджах, в Європі виникла одна з найбільш лютих диктатур?» – сказав він.

Водночас Ющенко наголосив, що Путін «виховав колективну корупцію на Заході», нагадавши, як європейські політики після завершення каденції «несподівано» отримували посади у російських державних компаніях.

«Як сталося, що Путін виховав таку колективну корупцію на Заході? Як трапилося, що після завершення політичної каденції дуже багатьох політиків в Європі, вони одразу сідали на літак, їхали в Кремль і ставали в чергу до «Газпрому», до «Роснефти», щоб отримати «жалованіє» з рук вбивці, з рук Путіна?» – висловився він.

Третій президент України зазначив, що Європа за час правління Путіна поступово віддалялася від України та «дивилася в інший бік». Ющенко нагадав, що європейські лідери не відреагували належним чином на агресію Росії проти Грузії у 2008 році, а також блокували ініціативи щодо інтеграції України у НАТО.

«Ми були свідками того, як європейський світ віддалявся від нас і дивився в інший бік. Нам відмовляли навіть не в членстві в НАТО, нам відмовляли в ПДЧ (план дій щодо набуття членства в НАТО - ред.), тобто у випускному класі середньої школи. Для мене ця політика внутрішньо була не просто незрозумілою, вона в мене викликала тільки протест.

Я ніколи не забуду, як в 2008 році у цього карлика з'явилося бажання окупувати Грузію, а Саркозі (тоді президент Франції Ніколя Саркозі – ред.) прилітає, тільки замість ключової вимоги – вивести російські війська, привозить план врегулювання з шести пунктів, де нічого не говориться про визнання територіальної цілісності Грузії та виведення російських військ», – сказав колишній президент України.

Ющенко також нагадав, що у 2014 році, коли Путін окупував Крим і Донбас, були підписані перші документи щодо російського газопроводу «Північний потік-2».

«Хіба так важко зрозуміти, що на фінанси, які передала Європа Путіну, викормили доктрину «русского міра»? Що в основі цієї доктрини план окупації чи Грузії, чи Молдови, чи України, чи Балтії, чи Білорусі. Не питання, хто наступний, я стверджую, що наступний буде. Ця політика була творенням останніх 15 років перш за все європейської сім'ї, але не тільки.

Я не забуду, коли до Путіна прилітали та підписували проєкти щодо перезавантаження відносин США-Росія, і кожен раз ця політика виглядала як додатковий шанс Путіну: іди тією дорогою, якою ти йдеш, ти молодець, ми тебе підтримуємо, головне, щоб в нас торгівля була, іди цією дорогою ескалації. Це далеко не закінчена розмова, я б хотів, щоб прийшов час, коли б ми її провели», – зазначив він.

Нагадаємо, раніше третій президент України Віктор Ющенко висловив думку, що лідер Росії Володимир Путін став «цілком ізольованим і жорстоким деспотом, який не терпить жодного спротиву», однак є спосіб його перемогти. Ющенко також розповів свою історію комунікації з Путіним, яка почалася у 2000 році, коли обидва політики були прем'єр-міністрами своїх країн.

До слова, третій президент України Віктор Ющенко показав вірш українського поета Павла Тичини без радянської цензури. Ющенко зазначив, що саме цей варіант вірша є оригіналом, який радянська влада переписувала на свій лад.