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«Ми стоїмо на етапі розпаду Росії». Ющенко пояснив, чому 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
«Ми стоїмо на етапі розпаду Росії». Ющенко пояснив, чому 
Росія гнила і її час добігає кінця
фото: Styler

«Не дивіться на групку, яка представляє владу» 

Третій президент України Віктор Ющенко вважає, що настав час розпаду країни-терористки РФ. Адже у поневолених країнах зростає національний дух і прагнення до незалежності. Про це він сказав у розмові з «Українською правдою».

«Ми стоїмо на етапі розпаду Росії, я думаю, дуже непродумана, погана політика, яка заявляє про те, що не треба допускати розвал Росії. Ви знаєте, рано чи пізно ця імперія повинна розпастися. Тому що єдиний спосіб, де такого навіть територіального розміру державотворення може існувати – це демократичний спосіб. Це приклад Америки, це приклад Швейцарії, це приклад, як різне склеюється, щоб тримати прозорий баланс. Росія цією дорогою ніколи не піде. Вона глумиться тим, що в неї імперськість, оця заявка триєдиного «самодержец, церковь и народность», – три постулати, на яких уже років 200-250 стоїть головна теорія ладу Росії», – каже Ющенко. 

За словами експрезидента, жити у третьому тисячолітті із самодержцем, з країною без демократії майже неможливо.   

«Я думаю, що найкраще Росія розвалюється зсередини. Чи ми доживемо до такого руху і до такої ситуації, коли національні сили чи Дагестану, чи Чечні, чи Татарстану, чи Башкортостану, чи тих республік Сибіру й Далекого Сходу прокинуться? Я чомусь сподіваюся, що їхній національний дух проростає…», – каже Ющенко.  

На думку експрезидента, у Росії національний дух демонструє не влада, а народ.  

«Ви не дивіться так на цю групку, яка представляє владу... Тому я досить великий оптиміст того, що насправді національних дух Росії різних народів набагато вищий, ніж ми його оцінюємо з огляду на телеканали російські і російську пропаганду. Росія гнила. Я думаю, що національне питання уже настільки проросло, що на порядку дня буде стояти питання або конфедерації, або других укладів, мета яких – все-таки демократизувати російський світ і отримати національні преференції», – йдеться в розмові.  

Нагадаємо, Ющенко назвав дві складові, які допоможуть Україні перемогти у війні. Перша з них – це дуже оперативна належна військова допомога. Адже триває така фаза війни, де найбільш ефективне просування українського стратегічного плану може відбутися тільки при ефективній вогневій підтримці і засобах, які можуть виводити з ладу російські бази і російські війська.

Напередодні третій президент України Віктор Ющенко заявив, що Європа тривалий час формувала небезпечну політику примирення щодо Росії. Він нагадав, що європейські лідери співпрацювали з режимом російського диктатора Володимира Путіна, «пробачаючи» йому агресію проти сусідів. 

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Теги: росія війна Віктор Ющенко

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