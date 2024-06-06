Календар рибалки на червень 2024: коли гарно клює

Риболовний календар підкаже дні для чудової рибалки в червні

Рибалка на початку літа має суцільне задоволення: комарів ще не така велика кількість, а погода вже дозволяє рибалити. Для досвідчених рибаків вона принесе багато вилову.

Календар рибалки на червень 2024

Для гарного вилову варто враховувати багато факторів та один з них це календар рибака. Він спирається на даних місячного календарю, який надає рекомендації щодо найкращих днів та часу для риболовлі, враховуючи вплив фаз Місяця на поведінку риби. Та краще обирати фази зростаючого та спадаючого Місяця, саме тоді риба більш активна. Найкращий час для риболовлі можна визначити, враховуючи місячний календар, погоду та активність комах.

Календар рибалки на червень 2024 інфографіка: glavcom.ua

Сприятливими днями для риболовлі у червні будуть такі дати:

Найкращі дні для клювання: 1, 10-17, 21, 23, 29-30 червня.

1, 10-17, 21, 23, 29-30 червня. Хороші дні для клювання: 2-3, 9, 18-20, 26-28 червня.

2-3, 9, 18-20, 26-28 червня. Слабкі для клювання: 4-5, 7-8, 24-25 червня.

4-5, 7-8, 24-25 червня. Несприятливі дні для клювання: 6 (молодий Місяць) та 22 червня (повний Місяць),

Що клює в червні 2024

В червні вже можна спокійно ловити майже всі види річкових та озерних риб. Для риболовлі найкраще підійдуть не глибокі водойми. А особливо активно клюють такі риби: карась, плітка, лящ, плоскирка та лин. Їх варто ловити на світанку. Та не забувайте врахувати всі погодні умови, календар рибалки і фазу Місяця. Фаза Місяця впливає на атмосферний тиск та це відчувають всі види риб.

Біла риба:

Хижу рибу буде важче зловити чим білу рибу в червні 2024. Але це можливо та потрібно враховувати всі аспекти й особливості кожної з видів риб. Хижу рибу варто ловити в омутах, ямах та під камінням. Судака варто шукати у відкритій воді, а щуку краще шукати десь в засідках та її варто ловити десь об 5-9 ранку.

Хижа риба:

Заборони на ловлю риби по областям

На початку червня деякі регіони забороняють через нерест деяких видів риб. Порушення цих норм може нести за собою адміністративну та кримінальну відповідальність. Тому важливо враховувати періоди, коли діють обмеження.

«Главком» підготував для вас таблицю з заборонами риболовлі по областям:

Штрафи за риболовлю

За незаконний вилов передбачений штраф та сплачується за кожну виловлену рибу, незалежно від розмірів. Таблиця штафів за видами риб:

Риба Штраф Лящ 1 649 ₴ Плітка 1 564 ₴ Плоскирка 1 564 ₴ Судак 3 587 ₴ Сом 5 117 ₴ Окунь 3 162 ₴ Сазан 3 706 ₴ Лин 1 598 ₴ Раки 3 332 ₴

Важливо: в деяких регіонах діють обмеження на доступ до водоймів через воєнний стан. Стежте за інформацією від місцевої влади щодо актуальних дозволів та заборон.