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Календар рибалки на червень 2024: коли гарно клює

Вікторія Марченко
glavcom.ua
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Календар рибалки на червень 2024: коли гарно клює
Сприятливі дні для рибаловлі у червні 2024
фото: freepik.com

Риболовний календар підкаже дні для чудової рибалки в червні

Рибалка на початку літа має суцільне задоволення: комарів ще не така велика кількість, а погода вже дозволяє рибалити. Для досвідчених рибаків вона принесе багато вилову.

Календар рибалки на червень 2024

Для гарного вилову варто враховувати багато факторів та один з них це календар рибака. Він спирається на даних місячного календарю, який надає рекомендації щодо найкращих днів та часу для риболовлі, враховуючи вплив фаз Місяця на поведінку риби. Та краще обирати фази зростаючого та спадаючого Місяця, саме тоді риба більш активна. Найкращий час для риболовлі можна визначити, враховуючи місячний календар, погоду та активність комах.

Календар рибалки на червень 2024
Календар рибалки на червень 2024
інфографіка: glavcom.ua

Сприятливими днями для риболовлі у червні будуть такі дати:

  • Найкращі дні для клювання: 1, 10-17, 21, 23, 29-30 червня.
  • Хороші дні для клювання: 2-3, 9, 18-20, 26-28 червня.
  • Слабкі для клювання: 4-5, 7-8, 24-25 червня.
  • Несприятливі дні для клювання: 6 (молодий Місяць) та 22 червня (повний Місяць),

Що клює в червні 2024

В червні вже можна спокійно ловити майже всі види річкових та озерних риб. Для риболовлі найкраще підійдуть не глибокі водойми. А особливо активно клюють такі риби: карась, плітка, лящ, плоскирка та лин. Їх варто ловити на світанку. Та не забувайте врахувати всі погодні умови, календар рибалки і фазу Місяця. Фаза Місяця впливає на атмосферний тиск та це відчувають всі види риб.

Біла риба:

Календар рибалки на червень 2024: коли гарно клює фото 1

Хижу рибу буде важче зловити чим білу рибу в червні 2024. Але це можливо та потрібно враховувати всі аспекти й особливості кожної з видів риб. Хижу рибу варто ловити в омутах, ямах та під камінням. Судака варто шукати у відкритій воді, а щуку краще шукати десь в засідках та її варто ловити десь об 5-9 ранку.

Хижа риба:

Календар рибалки на червень 2024: коли гарно клює фото 2

Заборони на ловлю риби по областям

На початку червня деякі регіони забороняють через нерест деяких видів риб. Порушення цих норм може нести за собою адміністративну та кримінальну відповідальність. Тому важливо враховувати періоди, коли діють обмеження.

«Главком» підготував для вас таблицю з заборонами риболовлі по областям:

Регіон Терміни нерестової заборони
Вінницька область 1 квітня – 9 червня (водосховища), 1 квітня – 10 червня (р. Дністер та її притоки)
Волинська область 1 квітня – 9 червня (водосховища), за визначенням національних природних парків
Дніпропетровська область 1 квітня – 30 червня (придаткові води), 8 квітня – 16 червня (Кам'янське водосховище), 5 квітня – 13 червня (Дніпровське водосховище), 1 квітня – 9 червня (інші водосховища)
Донецька область 1 квітня – 9 червня (водосховища), 1 квітня – 30 червня (придаткові води)
Житомирська область 1 квітня – 9 червня (водосховища)
Закарпатська область 25 березня – 4 червня (водосховища), 25 березня – 25 червня (придаткові води)
Запорізька область 5 квітня – 10 червня (Запорізьке водосховище), 10 квітня – 15 червня (р. Дніпро), 1 квітня – 9 червня (інші водосховища)
Івано-Франківська область 1 квітня – 10 червня (р. Дністер), 1 квітня – 30 червня (придаткові води)
Київська область 8 квітня – 16 червня (Київське та Канівське водосховища), 1 квітня – 9 червня (інші водосховища)
Кіровоградська область 8 квітня – 16 червня (Кременчуцьке та Кам'янське водосховища), 1 квітня – 9 червня (інші водосховища)
Львівська область 1 квітня – 10 червня (Дністер), 1 квітня – 30 червня (водосховища та технічні водойми)
Полтавська область 8 квітня – 16 червня (Кременчуцьке та Кам'янське водосховища), 1 квітня – 30 червня (придаткові води)
Рівненська область 1 квітня – 9 червня (річки, озера, водосховища, придаткові води)
Сумська область 1 квітня – 30 червня (озера та ставки)
Тернопільська область 1 квітня – 10 червня (р. Дністер), 1 квітня – 9 червня (водосховища)
Харківська область 1 квітня – 9 червня (водосховища), 1 квітня – 30 червня (придаткові води)
Херсонська область 10 квітня – 15 червня (р. Дніпро, зона затоплення Каховського водосховища)
Хмельницька область 1 квітня – 9 червня (водосховища), 1 квітня – 10 червня (басейн Дністра)
Черкаська область 8 квітня – 16 червня (Кременчуцьке водосховище), за Правилами рибальства у внутрішніх рибогосподарських водних об'єктах
Чернівецька область 1 квітня – 9 червня (Дністер та Дністровське водосховище)
Чернігівська область 1 квітня – 9 червня (річки, водосховища, придаткові води)
Одеська область Згідно з Правилами аматорського рибальства
Миколаївська область Згідно з Правилами аматорського рибальства

Штрафи за риболовлю

За незаконний вилов передбачений штраф та сплачується за кожну виловлену рибу, незалежно від розмірів. Таблиця штафів за видами риб:

Риба Штраф
Лящ 1 649 ₴
Плітка 1 564 ₴
Плоскирка 1 564 ₴
Судак 3 587 ₴
Сом 5 117 ₴
Окунь 3 162 ₴
Сазан 3 706 ₴
Лин 1 598 ₴
Раки 3 332 ₴

Важливо: в деяких регіонах діють обмеження на доступ до водоймів через воєнний стан. Стежте за інформацією від місцевої влади щодо актуальних дозволів та заборон.

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Теги: екологія рибальство риба

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