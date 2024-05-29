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Пересихання Дністра в Хотині: міністр екології пояснив, чи є причина для паніки (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Пересихання Дністра в Хотині: міністр екології пояснив, чи є причина для паніки (відео)
Дністер зменшувався до аналогічних пропорції і в інші роки
фото скріншот відео

У Дністровському водосховищі спостерігається різке зниження води

У Дністровському водосховищі скиди води проходять у штатному режимі і наразі ризиків немає. Про це заявив міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець, повідомляє молдовська служба «Радіо Свобода».

Напередодні стало відомо, що у Дністровському водосховищі спостерігається різке зниження води.

У той час як авторка ролика в соцмережах на камеру каже, що «такого ще не було», інші коментатори, які живуть у цьому районі, у коментарях зазначають, що це не надзвичайна ситуація, і Дністер зменшувався до аналогічних пропорції і в інші роки.

Як зазначає видання, зображення були підхоплені російською пресою, у своїх статтях вона повернулася до старих наративів про те, що Україна «вкраде найбільшу річку Молдови», щоб виробляти електроенергію вище за течією Дністра, додавши нове попередження про те, що Республіка Молдова ризикує залишитися без води цього літа, тому що Україна зараз би масово скидала воду з водосховища Новодністровського заводу, яке було б порожнім.

Як зазначає видання, зображення були підхоплені російською пресою. У повідомленнях російських ЗМІ були згадані старі наративи пропаганди країни-агресора, що нібито Україна «вкраде найбільшу річку Молдови», щоб виробляти електроенергію вище за течією Дністра.

Однак, виступаючи разом зі своїм українським колегою, міністр охорони навколишнього середовища Молдови Сергіу Лазаренку 28 травня заявив журналістам у Кишиневі, що скиди з Новодністровська відбуваються в штатному режимі, і на даний момент «ризиків немає».

Нагадаємо, парламент Молдови ратифікував міжурядову угоду України та Молдови про будівництво мосту через Дністер, який з’єднає дві країни.

Теги: річка екологія Хмельниччина вода

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