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Місячний посівний календар на червень 2024: що та коли краще садити

Вікторія Марченко
glavcom.ua
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Місячний посівний календар на червень 2024: що та коли краще садити
В червні варто звернути увагу на прикормку вже висаджених рослин
фото: freepik.com

Посадковий місячний календар червня 2024 року

В червні продовжується посадка саду та городу. Тож ми підкажемо вам, які дати краще обрати для висадки різних рослин.

Зміст

Сприятливі та несприятливі дні у червні

Червень зазвичай теплий та підходить для завершення посадки різних культур.

Сприятливі дні для посіву та посадки овочів: 3-4, 8, 9, 15-21, 23, 26, 27 червня.

Несприятливі дні для будь-яких робіт: 5-7, 22, 24, 25.

Місячний посівний календар на червень 2024

Червень місяць ідеальний для посадки огірків, баклажанів, кабачків та гарбузів. Також не забувайте досадити інші види культур.

А для гарного врожаю використовуйте наш посівний календар для висадки та посадки різних культур.

Посівний календар на червень 2024
Посівний календар на червень 2024
інфографіка: glavcom.ua

Якщо зібралися садити помідори на початку червня, то ось вам кілька порад:

  • не забувайте додавати добрива у ґрунт;
  • пролийте гарно ямку водою;
  • коли садите помідор, заглиблюйте його, покриваючи сім'ядолі.

Так він утворює додаткові корені та краще приживається.

Для перців навпаки: садити варто саме так, як він і ріс до того.

Посівний календар на червень

«Главком» зібрав для вас всі найкращі дні в червні для різних видів рослин:

Коренеплоди
Картопля, топінамбур 3, 4, 23
Морква, буряк, пастернак 3, 4, 23
Редис, редька, ріпа 1-4, 8, 9, 15, 16, 23, 29, 30
Селера, петрушка на корінь 3, 4, 15, 16, 23
Цибулеві
Цибуля ріпчаста 3, 4, 15, 16, 23
Цибуля на зелень, шніт 1, 2, 8, 9, 15-19, 26-30
Часник 3, 4, 15, 16, 23
Цибуля порей 15-19, 23
Овочі
Томати, фізаліс 8, 9, 15-21, 23
Перець, баклажани 8, 9, 10-12, 17-21
Огірки 3, 4, 8, 9, 17-19, 23
Броколі, цвітна капуста 8, 9, 15, 16
Рання капуста, кейл 15, 16
Середня та пізня капуста 8, 9, 15-19
Селера черешкова 15-19, 23
Спаржа 11-13, 19-21
Кабачки, патисони, гарбуз 8, 9, 17-19
Баштанні 8, 9, 17-19
Стручкові (квасоля, горох, сочевиця, нут) 8, 9, 15, 16
Кукурудза 15, 16, 20, 21
Соняшник 10, 11, 15, 16, 20, 21
Міцелій 3, 4, 15, 16, 23, 26-30
Зелень та трави
Салати, цикорій 1, 2, 8, 9, 15-19, 28-30
Шпинат 1, 2, 28-30
Рукола, крес, листова гірчиця 1, 2, 17-19, 28-30
Мангольд, щавель 1, 2, 28-30
Кріп, петрушка, кінза 8, 9, 15-19
Базилік, материнка, розмарин та інші пряні трави 1-4, 8, 9, 12-16, 23
Лікарські та чайні культури 1, 2, 8, 9, 12-16, 28-30
Мікрозелень 1, 2, 8, 9, 26-30
Плодово-ягідні
Суниця та полуниця 3, 4, 8, 9, 17-19
Яблуня 3, 4, 20, 21, 23
Груша, айва 3, 4, 15, 16, 23
Абрикос, вишня, слива, персик 3, 4, 15, 16, 20, 21, 23
Черешня 3, 4, 10, 11
Волоський горіх, фундук 3, 4
Калина, шипшина, горобина 3, 4, 8, 9, 20, 21
Обліпиха 3, 4, 8, 9, 20, 21, 26, 27
Глід 3, 4, 17-19
Смородина 3, 4, 8-11, 17-19, 23, 26, 27
Малина, ожина 3, 4, 8, 9, 17-19, 30, 31
Аґрус 3, 4, 8, 9, 17-19, 23
Виноград 3, 4, 8, 9, 15-21, 26, 27
Декоративні рослини
Однорічники 3, 4, 8, 9, 12-16, 23
Цибулинні та бульбові 3, 4, 12-14, 17-19, 26, 27
Трав’янисті багаторічники 8, 9, 12-16
Хвойні 6, 12-14
Живі огорожі 10-14
Чагарники та дерева 3, 4, 8-14, 20, 21
Ліани 12-14, 20-21
Газони та грунтопокривники 1, 2, 8, 9, 12-14, 20, 21, 28-30
Сидерати 1, 2, 8, 9, 12-21, 28-30

Місячний календар садівника-городника на червень 2024

1 число – 3 число: варто утриматися від пересаджування та садіння рослин. Замість цього, зосередьте увагу на прополюванні, підживленні (зокрема овочів), обрізці та видаленні пагонів. Зібрана в цей період зелень і плоди особливо корисні. Культивація ґрунту в ці дні буде надзвичайно ефективною.

3 число – 11 число: бажано садити ягідні та квіткові рослини. Цей період також сприятливо впливає на більшість овочевих культур, зокрема селеру і квасолі. Садіння капусти на осінь (цвітної та броколі) також доцільно в цей період. Внесення добрив і боротьба з хворобами будуть ефективними.

12 число – 13 число: краще зосередитися на інтенсивному прополюванні і розпушуванні грунту, встановленні підпорок для витких рослин. Садіння чого-небудь доцільніше відкласти.

14 число – 19 число: настав час для збирання врожаю овочів, зелені та лікарських рослин. У цей період сприятливо пересаджувати бузок, виноград та молоду полуницю. Також це відмінний час для висадки в ґрунт живців троянд. Не забувайте про полив овочів та підгортання картоплі.

20 число – 23 число: сприятливий період для садіння овочів та зелені на осінь. Виділіть час на підгодівлю рослин, полив, розпушування та боротьбу зі шкідниками. Рекомендується також підгортання картоплі.

24 число – 27 число: зрізати квіти та збирати дозріле насіння. Внесення добрив (особливо під садові дерева), боротьба з хворобами рослин і обрізка вусів у суниці будуть ефективними.

На кінець місяця особливо корисні зібрані коренеплоди та зелень. Зверніть увагу на культивацію ґрунту, обрізку рослин, проріджування і прополку грядок. Також рекомендовані прорідження та прополка грядок. У цей період краще утриматися від посадок.

Окрім всього цього, в червні також настав час для консервації та сушіння продуктів. Найкраще проводити ці роботи з 3-го по 4-те та з 8-го по 23-те число червня.

Та пам’ятайте, що у період зростання Місяцю ми садимо «вершки», а коли спадає: «корінці». На молодий та повний Місяць краще нічого не садити.

Найкращі дні червня для садових робіт по видам

Вид садових робіт Дата
Сапання та інші роботи з ґрунтом 1, 22, 24, 25
Пророщування насіння 3-5, 8, 9, 15-19, 23, 26, 27
Пікірування, проріджування 3-5, 23
Поливи 8, 9, 15-23, 26, 27
Підживлення органічними добривами 1, 2, 5, 24, 25, 28, 29
Підживлення мінеральними добривами 8, 9, 17-19
Компостування, закладка зелених добрив 8, 9, 22
Обрізка, омолодження, формування 6, 20, 21, 23
Стрижка газону, косовиця трав 1, 2, 8, 9, 12-14, 20, 21, 28-30
Прищипка, пасинкування 6, 8, 9, 15-21
Установка опор, підв’язка 12-14, 20-21
Боротьба з шкідниками та хворобами 1, 2, 6, 24, 25
Профілактичні обробки 12-14, 20-21
Обробка й ремонт теплиць та парників 6, 10, 11, 22, 26, 27
Заготівля живців та прикопування відводків 8, 9, 15-21
Щеплення і окулірування 6, 8, 9, 17-19, 23, 26, 27
Догляд за водоймами 3, 4, 23
Корчування та боротьба з порослю 1-3, 30
Прибирання, ремонт 5-7, 10-22, 24, 25, 28-30
Збір врожаю 6, 10, 11, 20-23
Збір насіння 1, 2, 10, 11, 15, 16, 22, 28-30
Консервація, сушіння 3, 4, 8-23
Засолювання та квашення 10, 11, 20, 21

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