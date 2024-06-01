Місячний посівний календар на червень 2024: що та коли краще садити
Посадковий місячний календар червня 2024 року
В червні продовжується посадка саду та городу. Тож ми підкажемо вам, які дати краще обрати для висадки різних рослин.
Зміст
Сприятливі та несприятливі дні у червні
Червень зазвичай теплий та підходить для завершення посадки різних культур.
Сприятливі дні для посіву та посадки овочів: 3-4, 8, 9, 15-21, 23, 26, 27 червня.
Несприятливі дні для будь-яких робіт: 5-7, 22, 24, 25.
Місячний посівний календар на червень 2024
Червень місяць ідеальний для посадки огірків, баклажанів, кабачків та гарбузів. Також не забувайте досадити інші види культур.
А для гарного врожаю використовуйте наш посівний календар для висадки та посадки різних культур.
Якщо зібралися садити помідори на початку червня, то ось вам кілька порад:
- не забувайте додавати добрива у ґрунт;
- пролийте гарно ямку водою;
- коли садите помідор, заглиблюйте його, покриваючи сім'ядолі.
Так він утворює додаткові корені та краще приживається.
Для перців навпаки: садити варто саме так, як він і ріс до того.
Посівний календар на червень
«Главком» зібрав для вас всі найкращі дні в червні для різних видів рослин:
|Коренеплоди
|Картопля, топінамбур
|3, 4, 23
|Морква, буряк, пастернак
|3, 4, 23
|Редис, редька, ріпа
|1-4, 8, 9, 15, 16, 23, 29, 30
|Селера, петрушка на корінь
|3, 4, 15, 16, 23
|Цибулеві
|Цибуля ріпчаста
|3, 4, 15, 16, 23
|Цибуля на зелень, шніт
|1, 2, 8, 9, 15-19, 26-30
|Часник
|3, 4, 15, 16, 23
|Цибуля порей
|15-19, 23
|Овочі
|Томати, фізаліс
|8, 9, 15-21, 23
|Перець, баклажани
|8, 9, 10-12, 17-21
|Огірки
|3, 4, 8, 9, 17-19, 23
|Броколі, цвітна капуста
|8, 9, 15, 16
|Рання капуста, кейл
|15, 16
|Середня та пізня капуста
|8, 9, 15-19
|Селера черешкова
|15-19, 23
|Спаржа
|11-13, 19-21
|Кабачки, патисони, гарбуз
|8, 9, 17-19
|Баштанні
|8, 9, 17-19
|Стручкові (квасоля, горох, сочевиця, нут)
|8, 9, 15, 16
|Кукурудза
|15, 16, 20, 21
|Соняшник
|10, 11, 15, 16, 20, 21
|Міцелій
|3, 4, 15, 16, 23, 26-30
|Зелень та трави
|Салати, цикорій
|1, 2, 8, 9, 15-19, 28-30
|Шпинат
|1, 2, 28-30
|Рукола, крес, листова гірчиця
|1, 2, 17-19, 28-30
|Мангольд, щавель
|1, 2, 28-30
|Кріп, петрушка, кінза
|8, 9, 15-19
|Базилік, материнка, розмарин та інші пряні трави
|1-4, 8, 9, 12-16, 23
|Лікарські та чайні культури
|1, 2, 8, 9, 12-16, 28-30
|Мікрозелень
|1, 2, 8, 9, 26-30
|Плодово-ягідні
|Суниця та полуниця
|3, 4, 8, 9, 17-19
|Яблуня
|3, 4, 20, 21, 23
|Груша, айва
|3, 4, 15, 16, 23
|Абрикос, вишня, слива, персик
|3, 4, 15, 16, 20, 21, 23
|Черешня
|3, 4, 10, 11
|Волоський горіх, фундук
|3, 4
|Калина, шипшина, горобина
|3, 4, 8, 9, 20, 21
|Обліпиха
|3, 4, 8, 9, 20, 21, 26, 27
|Глід
|3, 4, 17-19
|Смородина
|3, 4, 8-11, 17-19, 23, 26, 27
|Малина, ожина
|3, 4, 8, 9, 17-19, 30, 31
|Аґрус
|3, 4, 8, 9, 17-19, 23
|Виноград
|3, 4, 8, 9, 15-21, 26, 27
|Декоративні рослини
|Однорічники
|3, 4, 8, 9, 12-16, 23
|Цибулинні та бульбові
|3, 4, 12-14, 17-19, 26, 27
|Трав’янисті багаторічники
|8, 9, 12-16
|Хвойні
|6, 12-14
|Живі огорожі
|10-14
|Чагарники та дерева
|3, 4, 8-14, 20, 21
|Ліани
|12-14, 20-21
|Газони та грунтопокривники
|1, 2, 8, 9, 12-14, 20, 21, 28-30
|Сидерати
|1, 2, 8, 9, 12-21, 28-30
Місячний календар садівника-городника на червень 2024
1 число – 3 число: варто утриматися від пересаджування та садіння рослин. Замість цього, зосередьте увагу на прополюванні, підживленні (зокрема овочів), обрізці та видаленні пагонів. Зібрана в цей період зелень і плоди особливо корисні. Культивація ґрунту в ці дні буде надзвичайно ефективною.
3 число – 11 число: бажано садити ягідні та квіткові рослини. Цей період також сприятливо впливає на більшість овочевих культур, зокрема селеру і квасолі. Садіння капусти на осінь (цвітної та броколі) також доцільно в цей період. Внесення добрив і боротьба з хворобами будуть ефективними.
12 число – 13 число: краще зосередитися на інтенсивному прополюванні і розпушуванні грунту, встановленні підпорок для витких рослин. Садіння чого-небудь доцільніше відкласти.
14 число – 19 число: настав час для збирання врожаю овочів, зелені та лікарських рослин. У цей період сприятливо пересаджувати бузок, виноград та молоду полуницю. Також це відмінний час для висадки в ґрунт живців троянд. Не забувайте про полив овочів та підгортання картоплі.
20 число – 23 число: сприятливий період для садіння овочів та зелені на осінь. Виділіть час на підгодівлю рослин, полив, розпушування та боротьбу зі шкідниками. Рекомендується також підгортання картоплі.
24 число – 27 число: зрізати квіти та збирати дозріле насіння. Внесення добрив (особливо під садові дерева), боротьба з хворобами рослин і обрізка вусів у суниці будуть ефективними.
На кінець місяця особливо корисні зібрані коренеплоди та зелень. Зверніть увагу на культивацію ґрунту, обрізку рослин, проріджування і прополку грядок. Також рекомендовані прорідження та прополка грядок. У цей період краще утриматися від посадок.
Окрім всього цього, в червні також настав час для консервації та сушіння продуктів. Найкраще проводити ці роботи з 3-го по 4-те та з 8-го по 23-те число червня.
Та пам’ятайте, що у період зростання Місяцю ми садимо «вершки», а коли спадає: «корінці». На молодий та повний Місяць краще нічого не садити.
Найкращі дні червня для садових робіт по видам
|Вид садових робіт
|Дата
|Сапання та інші роботи з ґрунтом
|1, 22, 24, 25
|Пророщування насіння
|3-5, 8, 9, 15-19, 23, 26, 27
|Пікірування, проріджування
|3-5, 23
|Поливи
|8, 9, 15-23, 26, 27
|Підживлення органічними добривами
|1, 2, 5, 24, 25, 28, 29
|Підживлення мінеральними добривами
|8, 9, 17-19
|Компостування, закладка зелених добрив
|8, 9, 22
|Обрізка, омолодження, формування
|6, 20, 21, 23
|Стрижка газону, косовиця трав
|1, 2, 8, 9, 12-14, 20, 21, 28-30
|Прищипка, пасинкування
|6, 8, 9, 15-21
|Установка опор, підв’язка
|12-14, 20-21
|Боротьба з шкідниками та хворобами
|1, 2, 6, 24, 25
|Профілактичні обробки
|12-14, 20-21
|Обробка й ремонт теплиць та парників
|6, 10, 11, 22, 26, 27
|Заготівля живців та прикопування відводків
|8, 9, 15-21
|Щеплення і окулірування
|6, 8, 9, 17-19, 23, 26, 27
|Догляд за водоймами
|3, 4, 23
|Корчування та боротьба з порослю
|1-3, 30
|Прибирання, ремонт
|5-7, 10-22, 24, 25, 28-30
|Збір врожаю
|6, 10, 11, 20-23
|Збір насіння
|1, 2, 10, 11, 15, 16, 22, 28-30
|Консервація, сушіння
|3, 4, 8-23
|Засолювання та квашення
|10, 11, 20, 21
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