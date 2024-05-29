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Місячний календар на червень 2024: коли новий та повний Місяць

Вікторія Марченко
glavcom.ua
Місячний календар на червень 2024: коли новий та повний Місяць
Повний місяць: календар на червень 2024
фото: freepik.com

Нові фази та дати повного місяця та які дні вибрати для найкращого розвитку та зросту

Фази Місяця можуть впливати на багато факторів в нашому житті тому краще знати коли саме буде повний Місяць.

Фази Місяця у червні 2024

  • З 1 по 5 червня – спадаючий Місяць.
  • 6 червня – молодик, або новий Місяць.
  • З 8 по 21 червня – зростаючий Місяць.
  • 22 червня – повня, або повний Місяць.
  • З 23 по 30 червня – спадаючий Місяць.

Місячний календар на червень 2024

Місячний календар на червень 2024 року
Місячний календар на червень 2024 року
інфографіка: glavcom.ua

Новий Місяць у червні 2024

Молодик – початок нового місячного циклу, період, коли варто планувати, але не втілювати в життя заплановане.

Краще починати втілювати на зростаючому Місяці, тоді успіх вам буде гарантовано.

Молодик, або новий Місяць припадає на 6 червня.

Вплив молодого Місяця на людину

Саме цей період називають розквітом. В цю фазу місячного календарю людина ніби набирається сил та відчуває себе живою та готовою до нових задач.

Повний Місяць у червні 2024

Повний Місяць – пік енергії, але несприятливий період, який провокує емоційний сплеск, що може призвести до необдуманих вчинків та наслідків. Тому в цей день не робіть різких та непродуманих рішень чи дій.

Повня, або повний Місяць буде 22 червня.

Вплив повного Місяця на людину

Повня – це найважчий період, саме тоді людина відчуває втому, сонливість, але водночас дратівливість і стрес. Саме тому у вас може бути безсоння на тлі впливу повного Місяця.

Період повного Місяця може викликати головну біль
Період повного Місяця може викликати головну біль
фото: freepik.com

Якщо ви відчуваєте вплив повні на власне самопочуття, то краще на цей період не приймати ніяких важливих рішень, а дати собі відпочити.

Сприятливі та несприятливі дні червня

Сприятливий період буде з 7 по 21 червня (зростаючий Місяць). Для реалізації та виконання бажань підходять такі дати: 4, 5, 7, 11, 12, 13, 19, 20, 27 – саме в ці дні червня варто починати свою власну справу або робити те, про що давно мріяли.

Несприятливі дні в червні: 6 червня (молодий Місяць) та 22 червня (повний Місяць). В ці два дні краще утримуватись від імпульсивних рішень та початку чогось нового.

Сприятливі дні за сферами

Сприятливими днями для різних сфер варто вважати майже всі дати крім 6 та 22 червня.

Для роботи та нового старту будуть кращими дні: З 7 по 21 червня та 23, 24 червня.

Якщо ви плануєте весілля, то краще обрати такі дати: з 3 по 17 (крім 6-го числа), 23, 24 та 30-ті числа червня. Саме на ці числа може вийти міцний та надійний шлюб.

Для подорожей та поїздок краще обирати з 7 по 17 червня та 19, 20, 21 червня.

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Теги: здоров'я Місяць календар

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