Карпати сьогодні знову засипає снігом (фото)



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1 червня в Карпатах випало 3 см снігу

На горі Піп Іван температура повітря становить -1 градус

У Карпатах на горі Піп Іван сьогодні, 3 червня, сипле сніг. Про це повідомив у Facebook рятувальник управління ДСНС в Івано-Франківській області, який перебуває на горі Піп Іван, Василь Фіцак.

Рятувальник зазначив, що сніг почав падати відучора, температура повітря наразі становить -1, видимість погана.

«Попіван сьогодні, зима продовжується, відучора падає сніг, вітер його переміщає територією, видимості немає. Температура -1°», - повідомив рятувальник.

За Інформацією управління ДСНС в області, на Прикарпатті оголошено штормове попередження. Протягом доби 3 червня по області та місту очікуються грози, град, шквалисте посилення вітру 15-20 м/сек. (1 рівень небезпечності, жовтий ).

Як повідомлялося, 1 червня в Карпатах випало 3 см снігу.

Піп Іван (також Піп Іван Чорногірський або Чорна Гора) — одна з найвищих вершин Українських Карпат, висотою 2020,5 м.

Нагадаємо, в Україні з 5 червня метеорологи обіцяють потепління.