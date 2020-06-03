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    Суспільство

    Карпати сьогодні знову засипає снігом (фото)

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    1 червня в Карпатах випало 3 см снігу - Карпати сьогодні знову засипає снігом (фото)
    1 червня в Карпатах випало 3 см снігу

    На горі Піп Іван температура повітря становить -1 градус

    У Карпатах на горі Піп Іван сьогодні, 3 червня, сипле сніг. Про це повідомив у Facebook рятувальник управління ДСНС в Івано-Франківській області, який перебуває на горі Піп Іван, Василь Фіцак.

    Рятувальник зазначив, що сніг почав падати відучора, температура повітря наразі становить -1, видимість погана.

    «Попіван сьогодні, зима продовжується, відучора падає сніг, вітер його переміщає територією, видимості немає. Температура -1°», - повідомив рятувальник.

    За Інформацією управління ДСНС в області, на Прикарпатті оголошено штормове попередження. Протягом доби 3 червня по області та місту очікуються грози, град, шквалисте посилення вітру 15-20 м/сек. (1 рівень небезпечності, жовтий ).

    Як повідомлялося, 1 червня в Карпатах випало 3 см снігу.

    Піп Іван (також Піп Іван Чорногірський або Чорна Гора) — одна з найвищих вершин Українських Карпат, висотою 2020,5 м.

    Нагадаємо, в Україні з 5 червня метеорологи обіцяють потепління.

    прогноз погоди ДСНС Карпати (гори) повітря вітер
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