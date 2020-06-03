В Україну йде потепління: синоптики назвали дату



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В Україну йде потепління

Погода скоро порадує українців теплом

Суттєве потепління прийде в Україну вже з 5 червня.

Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

Однак найближчими днями в країні ще триматиметься прохолода.

Сьогодні, 3 червня, центр циклону Izolde й надалі перебуватиме над західною частиною України.

Дощі охоплять більшість областей.

Але все ж антициклонічна смуга високого атмосферного тиску з Чорного моря зашле своїх розвідників вглиб України: просвіти, прояснення можливі вздовж смуги від Сумщини, Харківщини через Дніпропетровщину до Запоріжжя.

Вітер у середу очікується з півдня і це дає нам теплу надію. Швидкість вітру в межах 3-10 м/с.

Вночі ще буде холодно, +5...+9 градусів, на Півдні та Сході до +12 градусів.

Сьогодні вдень найвища температура повітря очікується на Сході України та на Дніпропетровщині, +17...+23 градуси.

Найхолодніше буде в західних областях, +11...+14 градусів.

На решті нашої території +13...+19 градусів.

У Києві 3-го червня дощ більш ймовірний у другій половина дня. Вночі холодно, +6+8 градусів, вдень у середу потепліє до +17 градусів.