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    Суспільство

    В Україну йде потепління: синоптики назвали дату

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    В Україну йде потепління - В Україну йде потепління: синоптики назвали дату
    В Україну йде потепління

    Погода скоро порадує українців теплом

    Суттєве потепління прийде в Україну вже з 5 червня.

    Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

    Однак найближчими днями в країні ще триматиметься прохолода.

    Сьогодні, 3 червня, центр циклону Izolde й надалі перебуватиме над західною частиною України.

    Дощі охоплять більшість областей.

    Але все ж антициклонічна смуга високого атмосферного тиску з Чорного моря зашле своїх розвідників вглиб України: просвіти, прояснення можливі вздовж смуги від Сумщини, Харківщини через Дніпропетровщину до Запоріжжя.

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    Вітер у середу очікується з півдня і це дає нам теплу надію. Швидкість вітру в межах 3-10 м/с.

    Вночі ще буде холодно, +5...+9 градусів, на Півдні та Сході до +12 градусів.

    Сьогодні вдень найвища температура повітря очікується на Сході України та на Дніпропетровщині, +17...+23 градуси.

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    Найхолодніше буде в західних областях, +11...+14 градусів.

    На решті нашої території +13...+19 градусів.

    У Києві 3-го червня дощ більш ймовірний у другій половина дня. Вночі холодно, +6+8 градусів, вдень у середу потепліє до +17 градусів.

    прогноз погоди повітря вітер дощ
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