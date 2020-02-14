Довибори у Раду: від «Європейської солідарності» на Харківщині балотується Вікторія Пташник



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Вікторія Пташник висувається від «Європейської солідарності»

Вибори в 179 окрузі відбудуться 15 березня

Вікторія Пташник балотується від партії «Європейська солідарність» до Верховної Ради у 179 окрузі Харківської області.

Про це повідомила народний депутат фракції «Європейська солідарність» Ірина Фріз на своїй сторінці в мережі Facebook.

Після подачі документів у ЦВК Вікторія Пташник заявила, що команда «Європейської Солідарності» систематично відстоює національні інтереси України і саме тому вона обрала цю команду.

«Я не можу спокійно спостерігати, як крок за кроком здають інтереси Держави, як руйнуються державні інституції, як Україна послаблює свої позиції на міжнародній арені.

Впевнена, що зараз парламенту, як ніколи, потрібна справжня проукраїнська опозиція, здатна конструктивно контролювати владу, захистити державність України та боротися з несправедливістю!

Тому я йду разом з командою «Європейської солідарності» на довибори до Верховної Ради України по 179 виборчому округу (Харківська область), які відбудуться 15 березня», – заявила Вікторія Пташник.

Також Ірина Фріз додала, що команда «Європейської солідарності» підтримує кандидата, як людину, яка завжди відстоювала державницьку позицію.

«Вікторія Пташник висувається від «Європейської солідарності» по 179 округу. Для нашої команди це дуже важливо, адже саме такі політики як Вікторія щиро завжди відстоювали ідеали та цінності верховенства права, свободи громадян, європейський та євроатлантичний вектор розвитку України», – зазначила парламентар.

Як повідомляв Главком, 12 лютого ЦВК зареєструвала чотирьох кандидатів: Ірину Бондар (політична партія «Нові рубежі»); Валентину Захарову («Блок опозиційних сил»), Ольгу Коваленко («Жінки за майбутнє») та Ігоря Найду («Українці разом»).

Ще раніше були зареєстровані:

Вікторія Алєксєйчук, член політичної партії «Слуга народу», проживає в місті Харкові, суб’єкт висування — політична партія «Слуга народу»;

Олександр Діденко, член політичної партії ОПЗЖ, проживає в місті Лозова Харківської області, самовисуванець;

Тетяна Єгорова-Луценко, безпартійна, проживає в місті Харкові, самовисуванець;

Каміль Кирпичев, безпартійний, проживає в місті Харкові, судимість відсутня, суб’єкт висування — політична партія «Власна сила»;

Кирил Оксень, безпартійний, проживає в місті Харкові, самовисуванець;

Ігор Федоренко, член політичної партії «Нове життя», проживає у місті Києві, суб’єкт висування — політична партія «Нове життя»;

Сергій Кошулька, пенсіонер, висунутий партією «Нова програма Вадима Чорного»;

Галина Хархаліс, безробітна, висунула «Всеукраїнська козацька партія»;

Денис Шейбут, старший викладач Міжрегіональнох академії управління персоналом від партії «Народна сила»:

Ігор Швайка, директор ТОВ «Медіа-Центр «Голос Свободи» (від ВО «Свобода»).

Нагадаємо, що 15 березня заплановано довибори до парламенту в одномандатному виборчому окрузі №179 (Харків). На позачергових виборах 21 липня 2019 року в цьому окрузі переміг висуванець партії «Слуга народу» Олексій Кучер, отримавши 50,61% підтримки. До цього він був адвокатом Володимира Литвина, фігуранта у так званій справі «рюкзаків Авакова».

6 листопада президент Володимир Зеленський під час робочої поїздки на Харківщину представив нового голову Харківської облдержадміністрації нардепа Олексія Кучера.

3 грудня Верховна Рада достроково припинила повноваження народного депутата Олексія Кучера, обраного в одномандатному виборчому окрузі №179 за особистою заявою.