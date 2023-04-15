Хмарно з проясненнями, місцями дощ: прогноз погоди на 15 квітня

Уночі помірно дощитиме на Закарпатті та Прикарпатті, а вдень – на Правобережжі

Погода в Україні в суботу, 15 квітня, буде хмарною з проясненнями. У деяких регіонах помірно дощитиме. Температура в країні коливатиметься від 2° тепла вночі до 19° вище нуля вдень. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

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Уночі на Закарпатті та Прикарпатті, а вдень на Правобережжі помірно дощитиме. На решті території – без істотних опадів, лише у північно-східних областях вночі піде невеликий дощ та мокрий сніг.

Вітер переважатиме південно-східний зі швидкістю 7-12 м/с.

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Температура в країні вночі становитиме 3-8° тепла, а вдень – 8-13° вище нуля. На півдні країни місцями прогріється до 14-19°, у Карпатах вночі та вдень стовпчики термометра вкажуть 2-7° тепла.

інфографіка: Укргідрометцентр

У Києві та області також буде хмарно з проясненнями. Уночі істотних опадів не очікується, вдень піде дощ.

Вітер переважатиме південно-східний зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура по області вночі становитиме 3-8° тепла, а вдень прогріється до 8-13°. У Києві вночі стовпчики термометра вкажуть 5-7° тепла, а вдень очікується приблизно 10°.