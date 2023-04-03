Дощ з переходом у мокрий сніг: прогноз погоди на 3 квітня в Україні

Початок нового робочого тижня в Україні передбачається прохолодним та з опадами

Початок нового робочого тижня в Україні передбачається прохолодним та з опадами

За прогнозами Українського гідрометеоцентру, у понеділок, 3 квітня майже на всій території України збережеться хмарна, дощова погода, а в Західних регіонах пройде дощ з мокрим снігом. Лише у східній частині вночі без опадів, а вдень дощитиме.

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У понеділок, 3 квітня у західних областях України очікується мокрий сніг, на дорогах місцями ожеледиця; температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 0-5° тепла.

На решті території дощі з комфортною весняною температурою повітря; вночі 2-7° тепла, вдень 4-9°, у східних областях 7-12°, на півдні країни до 15°.

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, у західних та південних областях місцями пориви 15-20 м/с.

У Києві та області очікується хмарна погода з дощем.

Вітер переважно північно-західний , 7-12 м/с. Температура в області вночі 2-7° тепла, вдень 4-9°;

у Києві температура вночі становитиме 4-6°, вдень повітря прогріється до 6-8°.

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За народними повір'ями цього дня намагалися окропити землю водою з колодязя, адже вірили, що так можна забезпечити хороший урожай. Також цією водою вмивалися, щоб вберегтися від хвороб, пристріту.