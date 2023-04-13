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Помірний дощ та місцями туман: прогноз погоди в Україні на 13 квітня

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
Помірний дощ та місцями туман: прогноз погоди в Україні на 13 квітня
Помірний дощ та місцями туман: прогноз погоди в Україні на 13 квітня
фото з вільних джерел

На заході країни без опадів

В Україні, 13 квітня збережеться комфортна, тепла, весняна погода. Однак у деяких областях очікуються опади у вигляді дощу, місцями туман, повідомили в Українському гідрометеоцентрі.

У східних і південних, а також у Кіровоградській та Дніпропетровській областях вночі помірний дощ. Вранці хмарно з проясненнями. Температура вночі 5-10°, вдень 10-15° тепла. Вітер східний, північно-східний, 5-10 м/с.

На заході країни без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер східний, північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, у Карпатах близько 0°; вдень 10-15° тепла.

У Києві та області хмарно з проясненнями, невеликий дощ. Вітер північно-східний 5-10 м/с. Температура по області вночі 5-10° тепла, вдень 10-15°; по Києву вночі 7-9° тепла, вдень 11-13°.

За народним повір'ям, 13 квітня жінки молилися святому Іпатію, щоб той допоміг їм у пологах чи після них. Також просили зміцнення сім'ї, здоров'я та щастя дітям. Селяни починали вже випалювати ліси для земляних робіт. Взагалі в цю дату особливу силу має полум'я, тому здавна до нього ставилися дуже серйозно. Намагалися «висвітлити» вогнем робочі інструменти або запалити свічку у кімнаті хворої людини.

Теги: Київ Україна прогноз погоди

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