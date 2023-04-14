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Негода на Київщині: столичним набережним загрожує підтоплення, до Іванкова лише в об'їзд (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Негода на Київщині: столичним набережним загрожує підтоплення, до Іванкова лише в об'їзд (фото)
фото: Андрій Нєбитов/Телеграм

Під воду пішли декілька прогулянкових зон, які розташовані поблизу Дніпра

У Іванкові Київської області, де у четвер, 13 квітня, через рясні дощі підтопило тимчасову переправу до селища, ситуація наразі лишається напруженою. Про це повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

«Тимчасову переправу до селища Іванків підтоплено. Ситуація зі стихійним лихом лишається напруженною», – розповів він.

За словами очільника поліції Київської області, зараз об’їзд до Іванкова здійснюється через село Кухарі. «Закликаємо громадян бути обережними. Поліція забезпечує правопорядок та допомагає громадянам подолати наслідки стихійного лиха», – додав Нєбитов.

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Також велика вода затоплює територію набережних у Києві. Під воду пішли декілька прогулянкових зон, які розташовані поблизу Дніпра. Рівень води різко збільшився біля моста Метро. Там під воду пішла частина набережної. Також підтоплена нова набережна на лівому березі, недалеко від мосту Метро. У відділі гідрологічних прогнозів Українського гідрометцентру кажуть, що протягом 13-14 квітня у Києві та прилеглих до Дніпра територіях Вишгородського, Броварського, Бориспільського районів оголошений другий рівень небезпеки помаранчевого кольору. «Відмічатиметься вихід води на заплаву, понижені ділянки, є ризик затоплення садово-дачних ділянок і у столиці (Русанівські Сади, прируслові частини масиву Конча-Заспа)», – повідомив начальник відділу гідрологічних прогнозів Українського гідрометцентру Ілля Перевозчиков у коментарі ТСН.

Як раніше повідомлялося, «Укргідрометцентр» попереджає про небезпечні гідрологічні явища у Київській області. Раніше повідомлялося, що у Вишгородському районі внаслідок тривалих дощових опадів розмило дамбу місцевого ставка. Вода впала у річку, яка проходить неподалік жилих вулиць. Водою розмило та підтопило дві вулиці.

Теги: дощ негода Київ вода поліція Укргідрометцентр метро

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