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Хмарно з проясненнями, подекуди опади: прогноз погоди на 27 березня

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Хмарно з проясненнями, подекуди опади: прогноз погоди на 27 березня

Максимальна температура сьогодні сягне 17° тепла

У понеділок, 27 березня, погода в Україні буде хмарною з проясненнями. У деяких регіонах очікуються опади. Температура в країні коливатиметься від 0° до 17° тепла. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

У східних областях, вночі на Лівобережжі та в Карпатському регіоні піде невеликий дощ. Удень у західних областях очікуються помірні, а місцями значні дощі, у Карпатах – дощі з мокрим снігом. На решті території опадів не буде.

Вітер переважатиме південний та південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. У західних областях вдень місцями пориви сягнуть 15-20 м/с.

Температура в країні вночі становитиме 2-7° тепла, удень – 12-17° вище нуля. У західних областях вдень очікується 4-9° тепла. У Карпатах вночі та вдень стовпчики термометра вкажуть 0-5° тепла.

Хмарно з проясненнями, подекуди опади: прогноз погоди на 27 березня фото 1
інфографіка: Укргідрометцентр

У Києві та області також буде хмарно з проясненнями та без опадів.

Вітер пануватиме південний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура по області вночі становитиме 2-7° тепла, удень – 12-17° вище нуля. У Києві вночі очікується 3-5° тепла, вдень стовпчики термометра покажуть 12-14°.

Теги: прогноз погоди весна дощ

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