На завтра в Україні оголошене штормове попередження: де очікувати негоду
Вночі та вранці 19 березня в західних областях очікується туман
Завтра, 19 березня, синоптики оголосили штормове попередження в частині України. У восьми область очікується сильний туман. оголошено через туман. Про це повідомляє «Укргідрометцентр».
Як видно з карти, небезпечне метеорологічне явище очікується вже найближчої ночі та завтра вранці, воно накриє західні області нашої країни.
«Вночі та вранці 19 березня в західних областях очікується туман, видимість 200-500 метрів», – йдеться у попередженні.
I рівень небезпечності оголошено у таких областях:
- Волинська;
- Рівненська;
- Львівська;
- Тернопільська;
- Хмельницька;
- Закарпатська;
- Івано-Франківська;
- Чернівецька.
Синоптики зазначають, що через туман можливі порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.
Нагадаємо, сьогодні, 18 березня, на території України буде помірно тепло, а синоптики обіцяють мінливу хмарність.
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