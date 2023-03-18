На завтра в Україні оголошене штормове попередження: де очікувати негоду

Вночі та вранці 19 березня в західних областях очікується туман

Завтра, 19 березня, синоптики оголосили штормове попередження в частині України. У восьми область очікується сильний туман. оголошено через туман. Про це повідомляє «Укргідрометцентр».

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Як видно з карти, небезпечне метеорологічне явище очікується вже найближчої ночі та завтра вранці, воно накриє західні області нашої країни.

«Вночі та вранці 19 березня в західних областях очікується туман, видимість 200-500 метрів», – йдеться у попередженні.

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I рівень небезпечності оголошено у таких областях:

Волинська;

Рівненська;

Львівська;

Тернопільська;

Хмельницька;

Закарпатська;

Івано-Франківська;

Чернівецька.

Синоптики зазначають, що через туман можливі порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.

Нагадаємо, сьогодні, 18 березня, на території України буде помірно тепло, а синоптики обіцяють мінливу хмарність.