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На завтра в Україні оголошене штормове попередження: де очікувати негоду

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
На завтра в Україні оголошене штормове попередження: де очікувати негоду
фото: glavcom.ua

Вночі та вранці 19 березня в західних областях очікується туман

Завтра, 19 березня, синоптики оголосили штормове попередження в частині України. У восьми область очікується сильний туман. оголошено через туман. Про це повідомляє «Укргідрометцентр».

Як видно з карти, небезпечне метеорологічне явище очікується вже найближчої ночі та завтра вранці, воно накриє західні області нашої країни.

«Вночі та вранці 19 березня в західних областях очікується туман, видимість 200-500 метрів», – йдеться у попередженні.

На завтра в Україні оголошене штормове попередження: де очікувати негоду фото 1

I рівень небезпечності оголошено у таких областях:

  • Волинська;
  • Рівненська;
  • Львівська;
  • Тернопільська;
  • Хмельницька;
  • Закарпатська;
  • Івано-Франківська;
  • Чернівецька.

Синоптики зазначають, що через туман можливі порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.

Нагадаємо, сьогодні, 18 березня, на території України буде помірно тепло, а синоптики обіцяють мінливу хмарність.

Теги: природа прогноз погоди Укргідрометцентр

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