Тепло та майже без опадів: прогноз погоди на 24 березня
Максимальна температура в Україні становитиме аж 21° тепла
Сьогодні, 24 березня, погода буде хмарною, але з проясненнями. Опадів практично не очікується. Температура в країні коливатиметься від 0° вночі до 21° тепла вдень. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.
У північних регіонах подекуди піде невеликий дощ, на решті території опадів не спостерігатиметься.
Вітер переважатиме південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.
Температура в Україні вночі становитиме 4-9° тепла. У Карпатах та на сході країни очікується 0-5° вище нуля. Удень прогріється до 13-18° тепла, а на Закарпатті та Прикарпатті – до 21°. На високогір'ї Карпат та узбережжі морів стовпчики термометра вкажуть 8-13°.
У Києві та області також буде хмарно з проясненнями. Місцями піде невеликий дощ.
Вітер пануватиме південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.
Температура по області вночі становитиме 4-9° тепла, а вдень прогріється до 13-18° вище нуля. У Києві вночі очікується 6-8° тепла, а вдень стовпчики термометра покажуть 15-17° вище нуля.
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