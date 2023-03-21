Перехід на літній час: як уникнути шкоди для здоров’я
Цьогоріч на літній час Україна переходить у ніч із 25 на 26 березня
В останню неділю березня українці традиційно переведуть годинники на одну годину вперед, щоб продовжити світловий день. Отже, прокидатися цього дня доведеться на годину раніше.
Новий графік може стати доволі стресовим для організму і навіть викликати дратівливість, сонливість, відсутність енергії та головний біль. Однак неприємні наслідки можна оминути, якщо дотримуватися низки простих правил.
- За кілька днів до переходу на літній час лікарі радять прокидатися на 15-20 хвилин раніше, а лягайте спати навпаки – на 30 хвилин раніше, ніж зазвичай. Таким чином організм зможе швидше звикнути до нового графіка.
- У переддень переведення годинника відмовтеся від кави – замініть її водою або чаєм.
- Уникайте надмірних фізичних навантажень, намагайтеся не перевтомлюватися та достатньо відпочивати.
- Повечеряйте легкою нежирною їжею, причому не менше ніж за 3 години до сну.
- За годину, а краще за дві години до сну відкладіть усі гаджети та відпочиньте він новин.
- Заспокійлива музика, трав'яні чаї, прогулянки на свіжому повітрі, тепла ванна або масаж допоможуть знизити рівень стресу в організмі, що полегшить адаптацію до літнього часу.
- Перед сном обов’язково провітріть кімнату, адже свіже повітря допоможе швидше заснути та якісніше відпочити. Однак робіть це не під час повітряної тривоги. До слова, для комфортного сну в кімнаті повинно бути не більше 18-20 градусів.
- Якщо маєте таку можливість, то кілька днів після переведення стрілок не намагайтеся вставати чітко за будильником, дайте собі полежати в ліжку ще хоча б 10 хвилин після пробудження.
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