Перехід на літній час: як уникнути шкоди для здоров’я

Цьогоріч на літній час Україна переходить у ніч із 25 на 26 березня

В останню неділю березня українці традиційно переведуть годинники на одну годину вперед, щоб продовжити світловий день. Отже, прокидатися цього дня доведеться на годину раніше.

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Новий графік може стати доволі стресовим для організму і навіть викликати дратівливість, сонливість, відсутність енергії та головний біль. Однак неприємні наслідки можна оминути, якщо дотримуватися низки простих правил.