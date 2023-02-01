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Хто може очолити АРМА? Журналісти викрили одіозних кандидатів, яких допустили до конкурсу

Христина Жиренко
glavcom.ua
Хто може очолити АРМА? Журналісти викрили одіозних кандидатів, яких допустили до конкурсу
Агентство з розшуку та менеджменту активів чекає на нового керівника
фото з відкритих джерел

30 січня комісія з обрання керівника АРМА допустила до конкурсу 16 з 19 учасників

До участі у конкурсі на голову Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) допустили осіб, що належать до близького оточення оголошеного в розшук Андрія Довбенка, якого у ЗМІ називають «смотрящим» за Мін’юстом часів міністра Павла Петренка.

Як повідомляють «Наші гроші», мова йде про Сергія Шкляра, Андрія Потьомкіна та Віктора Дубовика, які так або інакше асоціюються з підозрюваним НАБУ Довбенком. 

За даними видання, Шкляр у 2015 році став заступником міністра юстиції з питань виконавчої служби, зокрема займався запуском автоматичної системи розподілу виконавчих проваджень в період «кураторства» Довбенка. У лютому 2018 року правоохоронні органи відкрили кримінальне провадження про ручне втручання у автоматичний розподіл. А вже у травні того ж року Шкляр звільнився за власним бажанням. 

Андрій Потьомкін з 2015 року був помічником міністра юстиції Павла Петренка та три роки працював на різних позиціях в міністерстві. У 2019 році працював головним юристом АРМА, і саме в цей час агентство погрузло в численних корупційних скандалах, за результатами розслідування яких топ-менеджменту АРМА того періоду вже вручено підозри. 

До приходу в Мін'юст Потьомкін працював у ТОВ «Юридична група Ел Сі Еф» Анни Огренчук – дружини Андрія Довбенка. Саме Довбенко, за версією НАБУ, був організатором махінацій з майном АРМА, які завдали збитків на 485 мільйонів гривень. 

Віктор Дубовик, за словами редактора Наших грошей Юрія Ніколова, у 2013 році був радником першого віце-прем'єр-міністра Сергія Арбузова з угрупування «младореформаторів» Януковича. Потім працював у юридичній компанії «Волхв» Олександра Навальнєва. «За неймовірним збігом обставин журналісти різних ЗМІ одночасно брали коментарі саме у Довбенка і Дубовика, або у Довбенка і Навальнєва. А у 2020 році Дубовик перебрався в Мінюст, звідки швидко і пішов працювати керівником Офісу протидії рейдерству», – пише Ніколов.

Водночас, за інформацією ЗМІ, ще один претендент на керівника АРМА в нинішньому конкурсі – Станіслав Серьогін, якого ще в період роботи Потьомкіна призначено начальником Центрально-Західного територіального управління АРМА. Рідний брат Станіслава, Олександр Серьогін, – у минулому член НАЗК – був адвокатом БЦ «Навігатор», якому АРМА за рішенням Андрія Потьомкіна, як голови тендерного комітету, віддала в розпорядження арештований бізнес-центр «Гулівер», пов'язаний зі структурами міністра часів Януковича Олександра Клименка. 

30 січня комісія з обрання керівника АРМА допустила до конкурсу 16 з 19 учасників, двох відхилило.

Теги: гроші бізнес розслідування чиновник влада АРМА

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