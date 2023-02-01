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Два топчиновники Міноборони отримали підозри: деталі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Два топчиновники Міноборони отримали підозри: деталі
фото з відкритих джерел

Хмельницькому оголошено підозру за фактом розтрати державних коштів на суму понад 107 млн грн

Ексзаступник директора департаменту державних закупівель Міноборони Богдан Хмельницький, ексзаступник міністра оборони В'ячеслав Шаповалов та колишній заступник держпідприємства «Промоборонекспорт» Володимир Терещенко отримали підозру. 

За даними джерел «Української правди» Хмельницькому оголошено підозру за фактом розтрати ним державних коштів на суму 107 796 050 грн та щодо забезпечення підрозділів Збройних сил неякісними бронежилетами у кількості 5700 шт.

Підозру Шаповалову оголошено за незаконні дії, внаслідок яких окремі підрозділи Збройних сил не були укомплектовані засобами індивідуального захисту на суму понад 1 млрд грн.

Підозру Терещенку, який наразі є заступником начальника управління координації зовнішньоекономічної діяльності МО, оголошено за фактом заволодіння ним шляхом зловживань та службових підроблень державними коштами в розмірі $1 340 000.

Раніше тимчасовий виконувач обов’язків керівника департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони України Олександр Лієв прокоментував звинувачення голови Центру протидії корупції Віталія Шабуніна через нібито зв'язки із країною-агресоркою. 

Нагадаємо, Міноборони знову у центрі скандалу: посадовця відомства звинувачено у зв'язках з Росією. Як повідомлялося, раніше журналісти оприлюднили дані про закупівлі продуктів для представників ЗСУ. Виявилося, що Міноборони купує продукти за цінами, вдвічі або тричі вищими, ніж у супермаркетах Києва. Наприклад, відомство закуповує яйця по 17 грн за штуку, хоча роздрібна ціна в магазині Києва становить 7 грн. Така ж історія з овочами, м'ясом та іншими продуктами.

Нагадаємо, сьогодні правоохоронці проводять обшук в олігарха Ігора Коломойського.

Теги: обшук Міноборони прокурор скандал

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