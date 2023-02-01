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Лише початок. Глава ДБР анонсував «багато цікавих матеріалів» щодо топпосадовців

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Лише початок. Глава ДБР анонсував «багато цікавих матеріалів» щодо топпосадовців
Очільник ДБР розповів про продовження розслідувань щодо українських чиновників
фото: https://aspi.com.ua

У ДБР переконані, що час, коли можна було безкарно грабувати державу та підривати її бойову готовність – минув

Сьогоднішні корупційні справи по топ-посадовцям це лише початок і  розслідування щодо корупції серед  чиновників триватимуть надалі.  Про це заявив голова Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов на сайті відомства.

«Гучні реалізації ДБР є результатом системної роботи Бюро впродовж тривалого періоду. У Бюро ні на мить не забували, що корупція є не менш небезпечним ворогом для України ніж Росія»,– сказав очільник ДБР.

За його словами, хоча останнім часом перший план для відомства вийшли злочини проти Національної безпеки та документування воєнних злочинів РФ. «Це, певною мірою, створило ілюзію вседозволеності у наших суб’єктів – йдеться у першу чергу про чиновників та правоохоронців – які вирішили, що «війна усе спише», – прокоментував Сухачов.

Державне бюро розслідувань та інші правоохоронні органи провели низку заходів у межах кримінальних проваджень, де фігурують високі чини Міністерства оборони, податкової, інших міністерств та відомств.

«Це – далеко не все. У роботі наших слідчих та оперативників ще багато цікавих матеріалів. Час, коли можна було безкарно грабувати державу та підривати її бойову готовність – минув і минув дуже давно. Якщо хтось цього досі не зрозумів – тим гірше для них», – зазначив чиновник.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань повідомило, що службова недбалість колишнього міністра енергетики та вугільної промисловості України Ігоря Насалика призвела до втрат бюджету на майже 1,5 млрд грн на користь одного з газових олігархів. 

Раніше повідомлялося, що Насалик оскаржив закриття своєї справи щодо декларації. Ексміністр також нагадав, що Верховний суд України 10 квітня 2019 визнав незаконним рішення НАЗК з приводу його декларації, на підставі якого було розпочато кримінальне провадження, а результати перевірки декларації скасував.

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Теги: ДБР обшук корупція чиновник війна росія

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