Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Хто в ЗСУ може отримати офіцерські звання та керівні посади? Указ Зеленського

Іванна Гончар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Хто в ЗСУ може отримати офіцерські звання та керівні посади? Указ Зеленського
Військовослужбовці, які мають освіту бакалавра та пройшли курс підготовки офіцерів, також можуть отримати звання молодшого лейтенанта та зайняти відповідні офіцерські посади
фото: Міноборони України

Солдати, сержанти та старшини з досвідом і вищою освітою можуть отримувати офіцерські звання та призначатися на керівні посади в Збройних силах України

Військовослужбовці з вищою освітою рівня магістр і керівним досвідом у цивільному житті можуть призначатися на керівні посади у Збройних силах України, включно до категорії полковника. Відповідний Указ підписав Президент України Володимир Зеленський. Про це йдеться у повідомленні Міноборони України.

Повідомляється, що солдати, сержанти і старшини із досвідом роботи на керівних посадах не менше 2 років та освітою не нижче магістра можуть отримати звання молодшого лейтенанта та офіцерську посаду одночасно.

«Наша мета – залучати на офіцерські посади у ЗСУ тих, хто володіє управлінським досвідом. Ключовим фактором для призначення на керівні позиції мають бути практичні навички управління, а не лише роки служби чи звання», – підкреслив міністр оборони України Рустем Умєров.

Так, зміни передбачають, що для таких військовослужбовців більше не існує обмежень за штатно-посадовою категорією. Також до них не застосовуються вимоги щодо обов’язкового проходження курсу військової підготовки чи укладання додаткового контракту.

Крім того, військовослужбовці, які мають освіту бакалавра та пройшли курс підготовки офіцерів, також можуть отримати звання молодшого лейтенанта та зайняти відповідні офіцерські посади.

«Багато сильних фахівців мобілізувалися до війська. Раніше без офіцерської освіти вони могли займати лише солдатські посади. Ми маємо поповнювати армію фаховими кадрами і давати управлінцям із крутим досвідом всі можливості для розвитку», – зазначила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Нагадаємо, що Міністерству оборони України вдалося скоротити терміни підготовки пілотів на винищувачах F-16 майже на три місяці.

Читайте також:

Теги: ЗСУ Міноборони указ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Суспільство

Хто в ЗСУ може отримати офіцерські звання та керівні посади? Указ Зеленського
Хто в ЗСУ може отримати офіцерські звання та керівні посади? Указ Зеленського
Синоптики попередили про похолодання та сніг з дощем
Синоптики попередили про похолодання та сніг з дощем
Водохреще 2025: історія, правильна дата, традиції та заборони
Водохреще 2025: історія, правильна дата, традиції та заборони
В Україні розробляють мобільну майстерню для дронів
В Україні розробляють мобільну майстерню для дронів
Залужний може стати президентом України? Прогноз соціолога
Залужний може стати президентом України? Прогноз соціолога
Легендарний зенітник Збройних Сил посмертно став Героєм України
Легендарний зенітник Збройних Сил посмертно став Героєм України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
136K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 січня: ситуація на фронті
48K
Карта повітряних тривог України онлайн 2 січня 2025
21K
Ціль номер один. То куди ж цілився російський дрон, що впав на Банковій?
19K
2 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
17K
Водохреще 2025: історія, правильна дата, традиції та заборони
4942
Втрати ворога станом на 2 січня 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

2 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Кадрові призначення та скандал з «Кварталом 95». Головне за 31 грудня
31 грудня, 2024, 20:58
30 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
30 грудня, 2024, 00:02
Хмарно, місцями ожеледь: прогноз погоди на 29 грудня
29 грудня, 2024, 06:00
29 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29 грудня, 2024, 00:05
Суд обрав запобіжний захід для антикорупціонера Лємєнова у справі про ухиляння від армії
28 грудня, 2024, 12:33

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua