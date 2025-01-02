Міноборони України скоротило терміни підготовки пілотів на F-16

Термін підготовки пілотів на F-16 зменшено майже на три місяці

Мельник: Процес отримання курсантами свідоцтв приватного пілота був оптимізований, що дозволяє зменшити терміни підготовки пілотів на F-16

Міністерству оборони України вдалося скоротити терміни підготовки пілотів на винищувачах F-16 майже на три місяці. Про це повідомив заступник міністра оборони України Сергій Мельник в інтерв'ю для «АрміяІнформ».

Це досягнуто завдяки оптимізації процесу отримання курсантами свідоцтва приватного пілота в рамках програми НАТО DEEP (Defence Education Enhancement Programme).

«Процес отримання курсантами свідоцтв приватного пілота був оптимізований, що дозволяє зменшити терміни підготовки пілотів на F-16 майже на три місяці. Це забезпечує важливу оперативну перевагу в повітрі», – розповів він.

Нагадаємо, у Великій Британії 200 українських авіаторів пройшли базову підготовку до польотів на винищувачах F-16. Як зазначили у британському посольстві, українські пілоти пройшли базову льотну, наземну та мовну підготовку.

Як повідомлялося, у 2025 році збройні сили Норвегії братимуть участь у навчанні українських пілотів на винищувачах F-16 у Португалії.

Раніше The New York Times із посиланням на ряд американських посадовців повідомляла, що у 2024 році Україна зможе використати на полі бою не більше десяти винищувачів F-16.

До слова, Україні треба щонайменше 200 винищувачів F-16 для встановлення паритету з росіянами у небі.