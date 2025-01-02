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ЗСУ вдарили по скупченню російських військ у Курській області (відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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ЗСУ вдарили по скупченню російських військ у Курській області (відео)
Збройні сили України поки не коментували інформацію про ураження окупантів
скріншот з відео

Українські військові атакували військовослужбовців 810-ї бригади збройних сил РФ

Збройні сили вдарили по місцю дислокації російських військ у селі Івановське Рильського району Курської області.

Як заявив виконувач обов'язки губернатора Курської області Олександр Хінштейн, один з ударів стався безпосередньо по будівлі Будинку культури. Раніше з'явилася інформація, що саме там відбувалося нагородження військовослужбовців 810-ї бригади збройних сил РФ. Зокрема, на кадрах помітно російську військову техніку, зокрема УАЗи і «Урал».

Крім того, за словами очільника Курщини стався незначний обрив однієї ділянки газової труби. 

Наразі Збройні сили України не коментували інформацію про ураження окупантів. Однак керівник Центр протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив про «вдалий удар». «Значні втрати у 810 бригади РФ внаслідок цього», – написав він.

Нагадаємо, Сили оборони України нещодавно досягли успіху в Курській області. Сили спеціальних операцій (ССО) ЗСУ 31 грудня опублікували геолокаційні кадри, які свідчать про взяття під контроль населеного пункту Кругленьке, розташованого на південний схід від Коренево.

Як повідомлялося, завдяки наступальним діям бійці 6-го полку ССО ЗС України зайняли один з населених пунктів у Курській області РФ. Як вже стало відомо, разом із російськими військовими, населений пункт, який вже захопили наші військові, тримали також війська Північної Кореї.

До слова, російські та північнокорейські війська досі не вибили Збройні сили України з Курської області. Причиною цьому є українські удари далекобійною зброєю по території РФ.

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Теги: Курщина ЗСУ Центр протидії дезінформації війна окупанти росія

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