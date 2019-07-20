Клімкін вважає, що рівень відносин України і США знизився



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Ми знаємо, що у США є консенсус двопартійний і дуже чіткий, але консенсус не буває просто так, його теж потрібно підтримувати, - Клімкін

Сподіватися, що всі у Вашингтоні починають робочий день з України і нею ж закінчують, на сьогодні навряд чи ми можемо, - голова МЗС

Голова МЗС Павло Клімкін вважає, що сьогодні рівень відносин між Україною і США знизився. Про це він сказав в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому».

«Що стосується зниження рівня, я з цим погоджуюсь, хоча 2014-2015 роки не можна порівняти із сьогоднішнім днем з точки зору інтенсивності», - зазначив Клімкін.

Попри це міністр МЗС вважає, що тимчасово повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор (18 червня 2019 року очолив посольство США в Україні – ред.) – це сильне рішення. «Він знає Україну, він здатний дуже послідовно і жорстко діяти, якщо це потрібно. І це суперово. Не виключаю, що Тейлор буде певний час тут, а потім буде спроба призначення посла», - впевнений дипломат.

Клімкін зауважив, «сподіватися, що всі у Вашингтоні починають робочий день з України і нею ж закінчують робочий день, станом на сьогодні навряд чи ми можемо».

«Але щонайменше ми знаємо, що там є консенсус двопартійний і дуже чіткий, але консенсус не буває просто так, його теж потрібно підтримувати», - наголосив міністр МЗС.

Голова МЗС зазначив, що незабаром в Україну приїде європейський посол, якого нещодавно призначили і буде «менеджером». Йдеться про нового главу делегації ЄС в Україні – ним стане естонський дипломат Марті Маасікас. До останнього часу він працював секретарем з відносин з ЄС в МЗС Естонії.

«Тобто, є всі підстави вважати, що незабаром скажуть про «європейське зовнішнє управління», - жартує Клімкін.