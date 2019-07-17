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    Суспільство

    В Україні немає системи зовнішньої політики, - Клімкін

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    Павло&nbsp;Клімкін стверджує, що будь-яка політика робиться тільки на основі стратегії - В Україні немає системи зовнішньої політики, - Клімкін
    Павло Клімкін стверджує, що будь-яка політика робиться тільки на основі стратегії

    Система потрібна, оскільки з Росією воювати без стратегії просто неможливо, - дипломат

    Голова МЗС Павло Клімкін вважає, що в Україні зовнішня політика наразі ведеться несистемно. Про це міністр сказав в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому».

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    Клімкін вказує, що зовнішня політика – це в першу чергу політика, а не менеджмент.

    «Зараз якісь функції виконує секретар РНБО Олександр Данилюк. Він їздить до Штатів, веде переговори, наприклад, з Ізраїлем з певних питань. Якісь функції виконує МЗС, якісь функції виконує Офіс президента за дорученням президента, якісь функції виконує ще хтось. Ця система має бути побудована. Але наразі цієї системи немає», - наголошує міністр.

    На думку дипломата, система потрібна, оскільки з Росією воювати без стратегії просто неможливо. «На сьогодні ми не знаємо про цілісну стратегію. Хоча, можливо, вона є», - говорить дипломат.

    Клімкін стверджує, що будь-яка політика робиться тільки на основі стратегії. «Взаємодія з нашими друзями і партнерами також відбувається на основі стратегії. Інакше воно, за визначенням, не працює», - зазначив міністр.

    Нагадаємо, 11 липня Верховна Рада вчергове відмовилась звільняти Клімкіна з посади міністра закордонних справ України. Відповідно, подання президента про призначення на пост міністра закордонних справ Вадима Пристайка не розглядалося.

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