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    Климпуш-Цинцадзе: Угорщина виявила грубу неповагу до України

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    Віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна&nbsp;Климпуш-Цинцадзе - Климпуш-Цинцадзе: Угорщина виявила грубу неповагу до України
    Віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе

    Київ закликав главу МЗС Угорщини утриматися від поїздки на Закарпаття

    Віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе розкритикувала голову МЗС Угорщини Петера Сійярто за візит у Закарпатську область через можливе здійснення впливу напередодні парламентських виборів в Україні.

    «Візит міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто до Закарпаття є грубим втручанням у внутрішні справи України. Це було зроблено, незважаючи на сильні заклики Києва утриматися від візитів напередодні парламентських виборів», - зазначила вона.

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    «Угорщина знову продемонструвала грубу неповагу до України як партнера», - додала Климпуш-Цинцадзе у своєму Twitter.

    15 липня Міністерство закордонних справ України попередило угорських чиновників, що готове вжити заходів, аби не допустити втручання угорської влади у внутрішньополітичне життя України перед парламентськими виборами.

    Крім того, Київ стурбований низкою візитів на Закарпаття офіційних осіб Угорщини та їх публічними заявами агітаційного характеру на підтримку Брензовича та деяких інших кандидатів на позачергових виборах до парламенту.

    Сійярто 16 липня на Закарпатті заявив, що не бачить у своєму візиті втручання в українські вибори.

    Раніше повідомлялося, що тимчасовий виконувач голови МЗС Єгор Божок на зустрічі з послом Угорщини в Україні Іштваном Ійдярто висловив занепокоєння останніми діями угорської влади, які мають ознаки втручання у внутрішньополітичне життя України.

     Читайте також: Глава МЗС Павло Клімкін: Садити капусту - це прекрасно! 

     

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    МЗС Павло Клімкін Київ вибори Закарпаття Угорщина Україна
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