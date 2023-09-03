Коли в Україні вдарять перші заморозки: прогноз синоптика

Середньомісячна температура вересня очікується в межах +15…+20°С

Синоптики прогнозують перші заморозки на поверхні ґрунту у другій половині вересня. Про це повідомив Ігор Кібальчич, передає Meteoprog.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«У третій декаді місяця на тлі скорочення світлового дня, а також за рахунок низької відносної вологості, на поверхні ґрунту відзначатимуться заморозки. У західних областях і на крайній півночі країни в окремі ночі від'ємні температури можуть фіксуватися й у повітрі», – каже синоптик.

Середньомісячна температура вересня очікується в межах +15…+20°С, що на 1-3°С вище за кліматичну норму. Кількість опадів становитиме 25-65 мм; у західних областях місцями 70-100 мм, що у межах норми, подекуди нижче за норму на 20-30%.

Будь ласка, читайте текст після реклами

На півдні ночі будуть помітно теплішими. Зокрема, +12...+18 градусів. У денні години стовпчики термометрів покажуть +22…+28.

Нагадаємо, раніше синоптики здивували прогнозом на вересень.

За узагальненим прогнозом погодних сайтів, літо затримається в Україні ще на 10-12 днів, а на півдні навіть довше. Денні температури сягатимуть під +30 градусів і вище, а ночі не будуть дуже холодними, температура не впаде нижче +12, тобто про нічні заморозки мова не йде. З дощами буде по-різному, де більше, де менше, але справжні грозові зливи пройдуть лише у кількох регіонах.