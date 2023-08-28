Коли спаде спека: синоптики назвали дату

На початку осені в Україні суттєво знизиться температури повітря

Першого вересня в Україні суттєво знизиться температури повітря. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

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Максимальна температура повітря 29-го серпня в Україні становитиме +32+37 градусів фото: Наталка Діденко

Натомість завтра Україна стане практично епіцентром європейської спеки. Максимальна температура повітря 29-го серпня становитиме +32+37 градусів.

В східних областях України температура буде меншою +25+29 градусів.

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Зокрема, завтра більшу частину доби в країні буде сухо і ясно.

Проте в другій половині дня і ввечері дощі з грозами пройдуть у західних областях, а також на Житомирщині та Вінниччині. Також можливі сильні зливи та шквали.

Зокрема, у Києві завтра температури повітря становитиме +35+37 градусів, буде сухо. Така ж температура передбачається 30 і 31 серпня.

Нагадаємо, Київ продовжує потерпати від пекельної спеки. Відтак, сьогодні кияни зафіксували на своїх термометрах +52°С на сонці.

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До слова, у неділю, 27 серпня, у Києві зафіксували три температурні рекорди.

Ніч на неділю у столиці виявилась найтеплішою, адже температура не опустилася нижче +21,3°C. Попереднє рекордне значення 2022 року перевищено на 0,8°С. Водночас максимальна температура повітря після полудня досягла +33,3°С і повторила попередній рекордний показник 1943 року.

Крім того, середньодобова температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень і склала +26,9°С, що перевищило попередній рекордний показник минулого року відразу на 2,3°С, а кліматичну норму – на 8,0°С.