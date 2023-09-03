«Настало перше бабине літо»: синоптики дали прогноз погоди на 3 вересня
В більшості регіонів України температура повітря буде +22+26°
У цю неділю, 3 вересня, погода буде теплою, хоча місцями будуть опади. Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.
«Якраз зараз період першого бабиного літа (окрім місцин із дощами). Триватиме орієнтовно до 11 вересня», - йдеться у повідомленні.
В більшості регіонів України температура повітря буде +22+26°. На сході країни буде тепліше, температура підніметься до +29°C. Проте в Карпатах очікується прохолодніше погодою.
«У Карпатах можна вже витягати легкі пуховики та гумові чоботи. Завтра в західних областях очікуються дощі, деякі з них можуть бути сильними зливами. Опади також пройдуть у Житомирській, Вінницькій областях та частинах Київської області. Решта території України залишиться сухою», - додала синоптикиня.
3 вересня на Київщині очікується мінлива хмарність. У нічний час опадів не буде. Проте вдень місцями можливі короткочасні дощі та грози. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
У Київській області вночі температура повітря буде коливатися від +12°C до +17°C, а вдень очікується тепло від +22°C до +27°C. У столиці Київ вночі температура становитиме 15-17°C, а вдень повітря прогріється до 25°C і вище.
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