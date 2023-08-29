Синоптики здивували прогнозом на вересень

Погода може швидко перетворитися з літньої на осінню

Літо добігає кінця, але вересень ще порадує українців теплом.

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За довгостроковим прогнозом Укргідрометцентру, середня місячна температура у вересні складе 15-19 градусів тепла, в Карпатах – 12-13 градусів. Це на 1-2 градуси вище за норму і на 5-6 градусів нижче, ніж у серпні. Місячна кількість опадів очікується 34-70 мм, в Карпатах місцями 87-100 мм, що в межах норми.

За даними багаторічних спостережень, абсолютний максимум температури повітря у вересні становить 38,8 градусів тепла, в гірських районах +32.

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Абсолютний мінімум температури – 8 градусів морозу, на півдні Херсонської та Запорізькій областей 0-1 градус тепла, в Криму до +5,5 градусів. Заморозки у повітрі відмічено у другій та третій декадах в Карпатах, а на північному сході країни, Черкащині та Кіровоградщині – у першій декаді.

Як розповів ТСН заступник директора Укргідрометцентру Анатолій Прокопенко, перший осінній місяць прогнозується теплим і з невеликою кількістю опадів.

«Справді, вересень – перехідний місяць, але останніми роками не дивно, що денна температура сягає +33 градуси, а на півдні України перевищує +35. Такі температури можливі й у першій декаді нинішнього вересня. Опадів буде зовсім мало, а тепло зберігатиметься й надалі особливо на півдні», – сказав Прокопенко.

Однак нинішній вересень, швидше за все, відрізнятиметься від торішнього. Тоді здебільшого мав місце антициклонарний характер погоди, тобто малохмарність без опадів, але з холодними ночами, а нині синоптики вже бачать зародження значних циклонів за межами України. Якщо вони до нас прийдуть, погода швидко, хоча й ненадовго, перетвориться з літньої на осінню, з дощами і прохолодою. Потім знову потепліє, та навіть +25 градусів уже не чекаємо.

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За узагальненим прогнозом погодних сайтів, літо затримається в Україні ще на 10-12 днів, а на півдні навіть довше. Денні температури сягатимуть під +30 градусів і вище, а ночі не будуть дуже холодними, температура не впаде нижче +12, тобто про нічні заморозки мова не йде. З дощами буде по-різному, де більше, де менше, але справжні грозові зливи пройдуть лише у кількох регіонах.