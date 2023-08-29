Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Синоптики здивували прогнозом на вересень

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Синоптики здивували прогнозом на вересень
У першій декаді нинішнього вересня буде спекотно
фото з відкритих джерел

Погода може швидко перетворитися з літньої на осінню

Літо добігає кінця, але вересень ще порадує українців теплом.

За довгостроковим прогнозом Укргідрометцентру, середня місячна температура у вересні складе 15-19 градусів тепла, в Карпатах – 12-13 градусів. Це на 1-2 градуси вище за норму і на 5-6 градусів нижче, ніж у серпні. Місячна кількість опадів очікується 34-70 мм, в Карпатах місцями 87-100 мм, що в межах норми.

За даними багаторічних спостережень, абсолютний максимум температури повітря у вересні становить 38,8 градусів тепла, в гірських районах +32.

Абсолютний мінімум температури – 8 градусів морозу, на півдні Херсонської та Запорізькій областей 0-1 градус тепла, в Криму до +5,5 градусів. Заморозки у повітрі відмічено у другій та третій декадах в Карпатах, а на північному сході країни, Черкащині та Кіровоградщині – у першій декаді.

Як розповів ТСН заступник директора Укргідрометцентру Анатолій Прокопенко, перший осінній місяць прогнозується теплим і з невеликою кількістю опадів.

«Справді, вересень – перехідний місяць, але останніми роками не дивно, що денна температура сягає +33 градуси, а на півдні України перевищує +35. Такі температури можливі й у першій декаді нинішнього вересня. Опадів буде зовсім мало, а тепло зберігатиметься й надалі особливо на півдні», – сказав Прокопенко.  

Однак нинішній вересень, швидше за все, відрізнятиметься від торішнього. Тоді здебільшого мав місце антициклонарний характер погоди, тобто малохмарність без опадів, але з холодними ночами, а нині синоптики вже бачать зародження значних циклонів за межами України. Якщо вони до нас прийдуть, погода швидко, хоча й ненадовго, перетвориться з літньої на осінню, з дощами і прохолодою. Потім знову потепліє, та навіть +25 градусів уже не чекаємо.

За узагальненим прогнозом погодних сайтів, літо затримається в Україні ще на 10-12 днів, а на півдні навіть довше. Денні температури сягатимуть під +30 градусів і вище, а ночі не будуть дуже холодними, температура не впаде нижче +12, тобто про нічні заморозки мова не йде. З дощами буде по-різному, де більше, де менше, але справжні грозові зливи пройдуть лише у кількох регіонах.

Теги: Укргідрометцентр прогноз погоди синоптик Україна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В одній із областей влада заборонила святкувати 1 вересня
В одній із областей влада заборонила святкувати 1 вересня
Вчора, 21:39
У вересні 2023 року українці матимуть 9 вихідних
Свята та вихідні у вересні: календар
21 серпня, 10:51
Спеку подекуди супроводжуватимуть грози: прогноз погоди на 29 серпня
Спеку подекуди супроводжуватимуть грози: прогноз погоди на 29 серпня
Сьогодні, 04:54

Суспільство

Хвилина мовчання. Згадуємо Дмитра Ткаченка, який загинув, визволяючи Херсонщину
Хвилина мовчання. Згадуємо Дмитра Ткаченка, який загинув, визволяючи Херсонщину
Синоптики здивували прогнозом на вересень
Синоптики здивували прогнозом на вересень
Авіатроща на Житомирщині: пілотам присвоєно військові звання посмертно
Авіатроща на Житомирщині: пілотам присвоєно військові звання посмертно
Сьогодні День пам’яті захисників Україні
Сьогодні День пам’яті захисників Україні
Коли спаде спека: синоптики назвали дату
Коли спаде спека: синоптики назвали дату
Фітнес-тренер плюнув у військового, коли той попросив документи (відео)
Фітнес-тренер плюнув у військового, коли той попросив документи (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
129K
«Чи підтримуєте ви новий наступ на Київ?» Що тепер відповідають росіяни
13K
Мільйон через кордон: як росіянам вдається тікати через Фінляндію до Європи
8874
Нацполіція розпочала розгляд справи проти міського голови Дніпра Філатова
7668
Чому іноземцям не до вподоби працювати у Німеччині: неочікувані результати опитування
7224
Європейські військові зіткнулися із проблемою під час навчання українських бійців
6178
Китай вирішив різко відмовитись від одного продукту з Росії

Новини

За добу ЗСУ знищили три ракетні комплекси окупантів – Генштаб
Сьогодні, 06:50
Спеку подекуди супроводжуватимуть грози: прогноз погоди на 29 серпня
Сьогодні, 04:54
29 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:04
Спроби наступу окупантів на двох напрямках провалилися – Генштаб
Вчора, 06:59
Мінцифри запустить аналог «Дії» для школярів: яких функцій чекати
26 серпня, 10:20
Не лише на Запоріжжі: ЗСУ назвали напрямок, де ще припікає окупантам
26 серпня, 09:30

Прес-релізи

Понад 20 HR-лідерів поділяться досвідом управління талантами за часів війни на HR Wisdom Summit
Понад 20 HR-лідерів поділяться досвідом управління талантами за часів війни на HR Wisdom Summit
28 серпня, 17:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту